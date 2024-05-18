"Поздравляю наших болельщиков с победой. Спасибо нашим защитникам и защитницам за возможность проводить эти матчи, за возможность проводить чемпионат Украины. Мы все желаем им здоровья и как можно быстрее вернуться домой с Победой. И чтобы эта война как можно быстрее закончилась.

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Безусловно, мы готовились к этой игре после поражения, то есть после того, как все турнирные задачи были закрыты. Единственное, что я просил своих ребят, – быть до конца профессионалами, готовиться к игре, зная и понимая настроение, с которым готовится команда под руководством Юрия Вернидуба. Мы прекрасно понимали, что будет непросто, хотя Кривбасс, как и мы, свои турнирные задачи выполнил. Но наши встречи всегда отличаются принципиальностью, очень интересно играть, но при этом непросто.

Эксперимент со схемой с тремя защитниками? Знаете, когда нет турнирных задач, то можно прибегнуть к определенным экспериментам. Очень много команд играют по этой тактической схеме, и мы должны понимать, что, возможно, нужно будет перестраиваться. Имели моменты, могли забивать, не все удавалось, немножко события на поле складывались не так, как мы планировали, поэтому в перерыве решили вернуться к нашей традиционной схеме. Но я считаю, что этот первый тайм обязательно добавит нам определенных вариантов в будущем.

Ярмоленко получил болезненные удары? Там были столкновения, игровые моменты, которые всегда случаются в футболе. Надеюсь, там ничего серьезного не было. Мы дождались завершения первого тайма, для того чтобы не делать преждевременной замены, думали, возможно, в перерыве его отпустит, но, к сожалению, ушиб был довольно сильным, ему было трудно дышать. После игры уже общался с Андреем, он нормально чувствует себя, и, думаю, ближайшее время он полностью восстановится и все будет хорошо. Также было жесткое столкновение у Бражко, он получил удар. Думаю, сутки-двое, и с ним также все буду в порядке.

Планирует ли Динамо усиление летом? Разговоров вокруг трансферов сейчас будет очень много – межсезонье, агенты работают, еще невиданные нами силы... Могу сказать – не читайте много газет на ночь. У нас есть определенные разработки, желаем усилиться. Удастся ли, увидим", – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

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