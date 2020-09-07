Збірна України наче й не виходила на поле маленької, але затишної арени Альфредо Ді Стефано. Іспанська преса повністю зосередилася на своїх, згадуючи підопічних Шевченка хіба що у контексті пропущених м'ячів. Сумна постава нашої команди здивувала багатьох. Після прекрасного відбору до Євро-2020 авторитетна Marca називала "синьо-жовтих" новою силою, яка може потіснити когось з історичних грандів, проте 17-річний вундеркінд Барси швидко розвіяв навіть найменші ілюзії щодо українців – нам ще зарано конкурувати з топами.

Іспанія – Україна – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Феноменальний Ансу Фаті заполонив перші шпальти великих газет Іспанії. Вихованець каталонського гранда провів дуже зрілий поєдинок, який можна порівнювати з перфоменсами світових майстрів. "Спровокував одинадцятиметровий, ефектно обігравши Кривцова, результативно бахнув здалеку, наважився на бісіклету – Ансу буквально виламує двері до основи "Ла Рохи", – зазначає AS.

"Перший пропущений м'яч навряд чи сильно налякав Україну. Звісно, Кривцов з Тимчиком не швидко отямились від брутальних зигзагів Ансу, але загалом команда Шевченка намагалась діяти за планом. Харатін, який вийшов замість Степаненка, немов би охороняв Зінченка. Останній повинен був розкривати іспанську оборону тонкими вертикальними передачами, однак цей задум швидко розгадали. Надійно закривши півзахисника Манчестер Сіті, "Червона Фурія" залишила на сухому пайку Яремчука, Ярмоленка, Марлоса – визначальних гравців попереду.

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Натомість друге взяття воріт реально зламало Україну. Шевченко лиш похитував головою на бровці поля. Вже через чотири хвилини нестримний кантерано Барси зняв усі запитання щодо переможця, перегравши Пятова дальнім ударом – це наймолодший бомбардир у майже сторічній історії збірної Іспанії", – оспівує мадридське видання нового "обраного", який знищив "синьо-жовтих" на базі Реала.

Авторитетна Marca також виділяє суперталановитого вихованця Барселони. "Ансу проти України – це "Disneyworld". У 17 років кожен матч перетворюється на світ атракціонів, з розвагами, веселощами і фантазіями. Юний форвард затероризував Тимчика і Кривцова своєю улюбленою іграшкою – м'ячем. Завдяки йому Іспанія знову грає з посмішкою.

Зрештою, хіба можна було б виступати інакше на Альфредо ді Стефано. Адже сама назва спонукає до красивого футболу. Ансу зарядився цією магією. Якби він забив ще й ударом ножицями через себе – двері стадіону можна було б відчиняти для глядачів.

У 17 років ваше друге ім'я – це нахабство, і вінгер Барси настільки брутально й самовпевнено вколотив третій гол, що зі столів на терасах попадали келихи. Пятову – 36, але Фаті не поважає вік, розриваючи будь-які шаблони", – пише автор матеріалу Хосе Луїс Уртадо, який ставить найвищий бал (3) трьом гравцям "Червоної Фурії". Компанію Ансу склали автор дубля Серхіо Рамос і віртуозний диригент Тьяго Алькантара. З українцями – велика біда. Харатін, Тимчик, Пятов, Кривцов, Марлос і Яремчук взагалі залишились без оцінки.

Щоправда, рупор мадридської преси не вважає команду Шевченка хлопчиками для биття. Мовляв, це міцна європейська збірна, яка мала поганий день: "Так, бездоганний перший тайм у виконанні господарів покінчив з українцями, утім не варто опускати нашого суперника до рівня пакувальної компанії. Перед матчем на Ді Стефано вони зазнали лише однієї поразки за два роки. Ансу перервав чудову серію".

Схожа риторика простежується на сторінках популярного тижневика La Voz de Galicia, яке красиво резюмувало мадридську зустріч: "Іспанія танцює перед Україною у ритмі Ансу Фаті. Можна подумати, що команда Шеви – це якась дрібниця, але вони пробилися на чемпіонат Європи 2020 з першого місця, випередивши Португалію, чинного чемпіона континенту та Ліги націй, зокрема.

Луїс Енірке задушив Україну високим пресингом. Спроби гостей виходити через воротаря у короткий пас – виглядали трохи незграбно. "Cиньо-жовті" знову поступаються з рахунком 0:4. На німецькому ЧС у 2006-му "Ла Роха" принизила українців з аналогічним рахунком".

Нарешті отримала привід для яскравих обкладинок і каталонська преса, яка останнім часом була заклопотана провалами Барселони і драматичним рішенням Лео Мессі. Розповідаючи про "Шоу Ансу", Diario SPORT зазначає, що оновлена збірна Іспанії має стати орієнтиром для Рональда Кумана – головного тренера "блаугранас".

"Шанс для молоді, високий пресинг, швидкість роботи з м'ячем і мобільні фланги – ось, що потрібно Куману для якісної перебудови. Лучо показав рецепт успіху. Не варто боятися ризикувати, експериментувати, замінювати ветеранів голодною до тріумфів молоддю. Революційна "Ла Роха" володіє величезними потенціалом.

Ансу прекрасно взаємодіяв з Регілоном. Щоразу, коли юний вихованець Ла Масії торкався м'яча, час наче зупинявся, а глядачі біля телевізорів завмирали в очікуванні чогось магічного. Абсолютно найкращий гравець матчу з Україною, яка не мала шансів попри статус лідера групи".

Насамкінець, короткий аналіз від одного з авторів популярної телепрограми "El Golazo de Gol" Серхіо Сантоса спеціально для "Футбол 24". Ми виділили п'ять основних тез:

– Розгромний результат – це більше заслуга Іспанії, а не провал України. Команда Луїса Енріке провела майже ідеальний поєдинок, нівелювавши козирі Шеви в середині поля. Ми спіймали кураж, тому суперник мав небагато шансів.

– Лунін повинен бути основним. Він – найкращий голкіпер України прямо зараз. Провів чудовий сезон у складі Ов'єдо.

– Складно виділяти когось з українців після такої гри, але Зінченко найбільш майстерно працював з м'ячем. Інші сильно нервували.

– Ансу Фаті потрібно дати спокій. Порівняння з Мессі ризикують перетворитись на великий тягар для хлопчиська. Крок за кроком і без зайвого тиску – це його шлях.

– Іспанія навряд чи буде фаворитом Євро-2020. Це нова команда з новими обличчями, яким потрібно багато працювати. Вони не мають їхати туди із завданням перемагати будь-якою ціною. Цей форум – трамплін перед майбутніми успіхами.

Іспанія – Україна: 17-річна дитина розвіює міф Шевченка – моторошний погром і несподівані плюси в матчі Ліги націй