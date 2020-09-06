Зустріч прийняв стадіон Альфредо Ді Стефано. Пряма трансляція на каналі "Україна". Матч, як і онлайн-трансляція Іспанія – Україна на "Футбол 24", стартував о 21:45.У першому турі іспанці вирвали нічию в Німеччини. Натомість команда Шевченка здолала Швейцарію та очолила групу 4 елітного дивізіону Ліги націй. Це 6 матч звітних суперників. Україна досі ще жодного разу в історії не перемагала Іспанію, яка посідає 8 місце в рейтингу ФІФА (між командами 15 сходинок різниці). "Фурія Роха" била синьо-жовтих 4 рази, а ще одна гра завершилася внічию.

Іспанія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Не минуло й 100 секунд, як Фаті легко прибрав Тимчика на фланзі, знущально кинувши поміж ніг, а Кривцов у штрафному привіз пенальті, невчасно виставивши свій "гачок". Зачепив 29-річний центрбек Шахтаря 17-річного вихованця Барселони, найшвидший пенальті в столітній історії збірної Іспанії (87 секунда) зароблено без питань. Пятов фактично дістав круглого, але Рамос таки прошив його руку. Іронічна посмішка Луїса Енріке, тривога в очах Андрія Шевченка. Ярмоленко заробив кутовий, але Кривцов і тут зіграв не найкращим чином – невдалий удар головою, перший в України за стартові 8 хвилин.

Іспанія – Україна – відео голів

І знову провал зони Тимчика. Це Рамос виконав ідеальну діагональ на Регілона. Переможець Ліги Європи виконав гострий простріл, однак снаряд всього лише просвистів майже по лінії воріт. Дуже небезпечна подача з кутового завершилася ударом капітана Реала і збірної. Пятов з величезними труднощами парирував постріл Рамоса. Фаті приклався здалеку, повз ціль. Момент за моментом на українські ворота. Морено після розрізного пасу обвів Пятова і мінімально схибив. Команда Шевченка просто не існує в цьому матчі.

Фаті знову знищив Тимчика один в один. Навіть прихопивши каталонця за груди, не міг динамівець зупинити цей прохід. Пощастило, що снаряд в останній момент розминувся з дальньою стійкою. Прорвали і фланг Михайліченка. Переведення з краю на край, ефектний удар Фаті через себе – хвала Матвієнку, який встиг заблокувати і вибити на кутовий. Гол Рамоса на 29-й хвилині не здивував анітрохи. Ольмо ідеально подав, Серхіо дещо підштовхнув Кривцова у спину, але дубль захисника зараховано. Зінченко обрізався на своїй половині, Фаті обвідним ударом поцілив у стійку, а від неї круглий пострибав до сітки – 3:0 за 32 хвилини. І знову Тимчик і дебютант Харатін лише в ролі статистів.

Перший влучний удар гостей аж на 41-й. Михайличенка кинули у прорив лівим флангом (своєчасний пас Маліновського, єдиний наш гострий за тайм), але Богдан пробив прямо по центру, хоч Де Хеа і з таким ударом впорався не дуже впевнено. Пятов укотре подарував мяч супернику. Добре, що Алькантара поспішив з ударом – вище, банально пробачив Тьягу капітана нашої збірної. Мало того, що 3:0, так Іспанія ще пару 100-відсоткових моментів загубила. За ударами 12:2, за влучаннями 4:1. Гра в одні ворота і без будь-яких шансів навіть на гол престижу.