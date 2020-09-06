17-річний нападник Барселони увійшов в історії збірної Іспанії вже у своєму першому поєдинку в стартовому складі.

Ансу Фаті заробив пенальті в матчі Іспанія – Україна вже на 87-й секунді гри. Ще ніколи "Фурія Роха" не отримувала право на 11-метровий настільки рано, повідомляє Mister Chip.

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Цей пенальті став найшвидшим в історії збірної Іспанії, яка зіграла вже 704 поєдинки. Серхіо Рамос впевнено реалізував цей шанс та вивів свою команду вперед, перегравши Андрія Пятова.

Ще в першому таймі Фаті записав до свого активу забитий м'яч, ставши наймолодшим бомбардиром в історії збірної Іспанії – 17 років та 311 днів. Попереднє досягнення трималося з 1925 року – тоді Ерразкін забив у віці 18 років.

До слова, це лише другий матч для Ансу Фаті за національну збірну Іспанії та перший – у стартовому складі.

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