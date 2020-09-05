Збірна України вирушила на гостьовий матч проти Іспанії у статусі лідера своєї групи. "Синьо- жовті" обіграли вдома міцну команду Швейцарії, а "Червона Фурія" розписала результативну нічию з Бундестім. Іспанські ЗМІ розхвалювали Шевченка за хорошу тренерську роботу, мовляв наша збірна рветься до європейської еліти (Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Португалія, Англія або Бельгія), яка рідко приймає новачків до зачиненого "клубу обраних". Мадридське видання Marcaназиває Україну першою з так званого другого ешелону та можливою альтернативою комусь з грандів.

Зінченко отримав прохання від захисника збірної Іспанії

"Вони перебувають на 24-й позиції в рейтингу ФІФА, нижче за Швецію, Уельс або Данію, але це нічого не означає. Українське покоління – одне з найталановитіших за останні роки. Завдяки Шахтареві, який є базовою командою національної збірної, вони можуть змагатися з ким завгодно. І результати підтверджують силу майбутнього суперника "Ла Рохи": після поразки від Хорватії (9 жовтня 2017-го) Шева та Ко провели 22 поєдинки, поступившись лише одного разу (14 перемог, 7 нічиїх). Ба більше, українці не програвали ні Італії (нічия), ні Португалії (нічия та перемога) – чинним чемпіонам Європи", – говорить рупор мадридської преси.

Marca зазначає, що в української команди є список хороших гравців. Крім восьми представників Шахтаря, які вже показали в Лізі Європи, що можуть змагатися з ким завгодно, видання додає таких гравців, як Зінченка з Сіті, Ярмоленка з Вест Хема і Маліновського з Аталанти. Головне застереження іспанських журналістів: "Нинішня Україна – сильніша, ніж здається".

"Ця команда має велику проблему": чого бояться іспанці перед матчем з Україною – несподіваний прогноз і роль Шевченка