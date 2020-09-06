Збірна України зустрічається на виїзді з Іспанією у другому турі Ліги націй. Дивіться відео головних моментів матчу Іспанія – Україна на Футбол 24.

Початок зустрічі склався для команди Шевченка вкрай невдало. Вже на 2-й хвилині Кривцов збив Фаті у карному майданчику, і арбітр вказав на "позначку". Андрій Пятов майже впорався з ударом Рамоса, проте м'яч після дотику голкіпера збірної України залетів у лівий кут – 1:0.

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Господарі подвоїли перевагу на 29-й хвилині. Рамос оформив дубль, перевисівши в повітрі того-таки Кривцова. Чекати третього взяття воріт довго не довелося – Зінченко "обрізався" в центрі поля, а Фаті елегантним ударом не залишив шансів Пятову.

Іспанія – Україна – відео першого гола Рамоса

Іспанія – Україна – відео другого гола Рамоса

Іспанія – Україна – відео гола Фаті