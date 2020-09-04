Мессі залишається в Барселоні після тривалих розбірок з керівництвом каталонського клубу. Найкращий гравець світу оголосив своє рішення в ексклюзивному інтерв'ю Goal.com. Свіжий переклад – вже на "Футбол 24".

Я говорив президенту, що хочу піти протягом всього року. Вважав, що варто поступитися місцем, що цикл в Барселоні завершено.

Клубу потрібна свіжа кров, нові обличчя, молодь. Було надзвичайно складно приймати це рішення, адже я завжди повторював, що хочу завершити тут кар'єру.

Це був реально виснажливий рік. Я страждав на тренуваннях, на матчах, у роздягальні. Мені було настільки складно, що я вирішив змінити обстановку, розпочати пошуки нових викликів.

Мессі офіційно залишається в Барселоні

Поразка від Баварії не була визначальним фактором. Рішення з'явилось значно раніше. Я неодноразово розмовляв на цю тему з президентом. Він завжди повторював, що я можу піти в кінці сезону, і зрештою не дотримав свого слова.

Я хотів бачити переможний проект, вигравати трофеї і прославляти ім'я цього легендарного клубу. На жаль, схожих проектів немає віддавна, нічого немає. Вони лише займаються латанням дір, роблять якісь викрутаси.

Чому так довго мовчав? По-перше, після Лісабону було непросто щось розповідати. Так, ми розуміли, з яким суперником доведеться грати, але ніхто не очікував результату, який заплямує репутацію клубу з усіма його прихильниками.

Я був спустошений, не хотів нічого робити, тим паче – щось пояснювати. Мені був потрібен час, щоб зібратись з думками, виступити публічно.

Бюрофакс – це лише один зі способів надати моєму рішенню офіційного статусу, адже президент завжди уникав конкретики.

У контракті дійсно є опція щодо продовження угоди ще на один рік, але я не бажав нею користуватись. Водночас не збирався воювати з клубом, а навпаки, намагався уникати конфліктів і скандалів.

Я був переконаний, що маю право покинути клуб влітку. Президент завжди говорив, що в кінці сезону я зможу вирішувати – йти або залишатися. Тепер вони чіпляються за той факт, що я не сказав цього до 10 червня, хоча сезон перебував у розпалі, адже бісовий коронавірус змістив усі терміни. Це – єдина причина, чому я залишаюся.

Президент заявив, що єдиний спосіб покинути клуб – заплатити 700 мільйонів євро. Я б ніколи не зміг судитися з Барселоною, адже це – моя домівка. Вони дали мені все, і я також дав їм усе.

Я не почувався самотнім, поки ЗМІ спекулювали інформацією. Ті, хто завжди був поруч, нікуди не поділись. Цього достатньо, аби не впасти у відчай. Однак було боляче слухати, що деякі особи сумніваються у моїй відданості Барселоні.

Я не заслуговував, щоб про мене розповідали всілякі дурниці. Світ футболу сповнений фальшивих людей, тепер я знаю багатьох в обличчя.

Що мене найбільше засмучувало? Розмови про гроші, про друзів Мессі... Для мене клуб завжди був пріоритетом. Я міг піти безліч разів, заробляти більше грошей, ніж у Барселоні. Я завжди говорив, що це – мій дім, але відчував, що мені потрібні зміни та нові цілі.

Коли я розповів дружині та дітям, вдома спалахнула велика драма. Мої сини народилися і виросли тут. Вся сім’я почала плакати, мої діти не хотіли покидати Барселону, міняти школу. Дружина, з великим болем на душі, підтримувала мене щохвилини.

Я докладу максимум зусиль, щоб команда боролося за усі можливі титули. Сподіваюся, ми зможемо ощасливити численну армію уболівальників, яка заслуговує лише найкращого.

Переклад та адаптація "Футбол 24".

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