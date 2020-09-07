Голкіпер

Андрій Пятов – 3,5

Так, безпосередньої провини Пятова у пропущених голах немає, але важко розраховувати на високий бал, коли команда програє 0:4. Це стосується усіх гравців збірної України. Андрій був близьким до того, щоб завадити Рамосу реалізувати пенальті (м'яч по-зрадницьки від рук голкіпера залетів у сітку). Однак вже у другому матчі поспіль вкрай погано грав у білдапі. Звісно, потрібно знати вимоги тренерського штабу в цьому компоненті, але бак при передачах дуже високий. На 62-й хвилині Пятов потягнув підступний удар Ольмо, а через мить дуже складний постріл Регілона з лінії штрафного відбив перед собою – пощастило, що Морено забивав уже із офсайду, під кінець матчу перевів удар Оскара Родрігеса у поперечину.

Іспанія – Україна – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Захисники

Олександр Тимчик – 3

Правий захисник ще довго пам'ятатиме золотистий 17-й номер на червоній футболці, адже Ансу Фаті став справжнім жахіттям для Олександра. Юний іспанець вже на другій хвилині прокинув м'яч поміж ніг Тимчику і рванув у штрафний, де його збив Кривцов. Протягом матчу дуель цих футболістів повторювалася не один раз, і Фаті з легкістю їх вигравав, щоправда, після перерви українець почав грати проти вундеркінда трохи надійніше. Проте, припустився помилки в іншому місці – коли забивав Торрес, пішов страхувати центрбеків, забувши Феррана за своєю спиною. Наприкінці матчу здійснив рейд в атаку і віддав розкішний пас у чужий штрафний на Яремчука, але той пробив надто кволо.

Сергій Кривцов – 3

Перші два голи – провина саме Кривцова. Спочатку Сергій не встиг прибрати ногу, заваливши Фаті на газон, а потім не втримав Рамоса, коли Серхіо забивав вдруге. Українець при стандартах опікав капітана мадридців і ще двічі програвав йому боротьбу – на 15-й і 22-й хвилинах. Біля чужих воріт Кривцов також відзначився, але його удар після навісу виявився дуже неточним.

Микола Матвієнко – 4,5

Виконав чимало роботи, яка, на перший погляд, непомітна. Збирав підбирання, перехоплював та відбирав м'яч, регулярно підчищав огріхи партнерів. Не дарма ж InStat поставив Миколі найвищу оцінку у складі "синьо-жовтих". Саме Матвієнко заблокував удар Фаті, коли той пробивав ножицями. Має у пасиві парочку помилок – на 17-й дозволив Морено уникнути офсайдної пастки і пробити із центру штрафного, а в другому таймі обрізався у центрі поля, але встиг виправити свою помилку.

Богдан Михайліченко – 4,5

Проти Іспанії ми не побачили звичної активності Михайліченка попереду, але він добре відпрацював у захисті, часто опиняючись проти Ольмо та Наваса без допомоги. Коли ж Богдан ще в першому таймі розігнав контрвипад, то опинився без підтримки в оточенні чотирьох суперників. Ще до перерви мав момент для удару, але пробив дуже нехитро. На 81-й виконував перспективний простріл в напрямку Циганкова, але його заблокували захисники.

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Півзахисники

Ігор Харатін – 3,5

Повноцінно замінити Степаненка не вдалося. Харатін відіграв без зайвого ризику, переважною пасучи назад. Один раз зіграв нестандартно, і це призвело до найнебезпечнішої атаки "синьо-жовтих" у першому таймі, яка завершилася згаданим вище ударом Міхайліченка. У моменті з голом Фаті пішов на підмогу Тимчику, але лише допоміг іспанцеві знайти момент для удару.

Руслан Маліновський – 4,5

Міг претендувати на звання найкращого у складі України, якби не дії наприкінці гри. Руслан уже звично намагався просувати м'яч завдяки проходам, збирав на собі чимало фолів, посадивши на жовту Родрі. Після перерви більше почав допомагати Тимчику в захисті. Під завісу матчу припустився втрати на власній половині та отримав попередження за грубий фол на Торресі.

Олександр Зінченко – 3,5

Напротивагу Маліновському Сашко намагався просувати м'яч вперед передачами, але вони переважно виявлялися безадресними або ж в недодачу. Регулярно вибігав у передню лінію для пресингу, при цьому створюючи непорозуміння з Яремчуком, який не встигав страхувати залишену зону. Дозволяв створювати ситуації 3 в 2 для суперника на лівому фланзі оборони. Саме неточний пас Зінченка став початком третьої результативної атаки іспанців. Нівелювати брак забитим голом, як проти Швейцарії, цього разу не вдалося.

Вінгери

Марлос – 4

Вийшов на вістрі атаки, очевидно, з розрахунком на утримання контролю, але з м'ячем зустрічався вкрай рідко. Шевченку знадобилося 25 хвилин, щоб усвідомити провал задуманого, після чого коуч дав команду натуралізованому бразильцю помінятися місцями з Ярмоленком. У середній лінії Марлос виглядав цікавіше, а коли перейшов на лівий фланг, перекрив простір для зв'язки Ольмо-Навас, чим значно допоміг Михайліченку.

Андрій Ярмоленко – 3,5

Встиг пограти на всіх трьох позиціях у нападі, але в центрі та ліворуч діяв неорганізовано, подекуди просто дублюючи розташування партнерів. В атаці розраховував на індивідуальні дії, іноді ігноруючи партнерів у кращих позиціях. Як от у другому таймі, коли пробив з гострого кута у сітку із зовнішнього боку. В обороні слабко допомагав правому захисникові. Загалом, далеко не найкращий матч Ярмоли.

Нападник

Роман Яремчук – 4

Номінально закривав позицію лівого півзахисника, але часто діяв по всій площині атаки. Якісно взаємодіяв із захисником, а з мінусів відзначимо непорозуміння із Зінченком, що іноді призводило до появи вільних зон у напівфланзі. Під кінець матчу перемістився на вістря атаки і вже у компенсований час отримав розкішний момент забили, але удар вийшов слабким, а м'яч полетів прямо в руки Де Хеа.

Заміни

Сергій Сидорчук – 4

Якісно вийшов у центр поля. Виконав чималий обсяг чорнової роботи. Здійснив три перехоплення та двічі відібрав м'яч. Окрім того, саме Сидорчук заблокував удар Феррана Торреса з-за меж штрафного. Став єдиним, хто справді підсилив гру з лавки для запасних.

Віктор Циганков – 3,5

А от Циганков дещо розчарував. Віктор найпершим вийшов на заміну, але "розчинився" у грі, віддавши лише 7 пасів (6 точних) і ще 5 разів втративши м'яч. Двічі розвернув атаку назад, коли партнери чекали передачу вперед. Діяв надто обережно, а це не те, чого чекаєш від гравця атаки команди, яка програє. Нехай навіть на нерідній позиції лівого хавбека.

Віктор Коваленко після виходу на заміну зіграв дуже мало часу для оцінки. Запам'ятався хіба фолом проти Регілона, після якого іспанець у супроводі лікарів вирушив відразу у підтрибунку, а Віктор побачив перед собою жовту.

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