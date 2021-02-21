Рух в осенней части чемпионата одержал первую победу только в 14-м туре, разгромив СК Днепр-1 и поднявшись с последней позиции – впрочем, отметить дебютную победу в элите львовяне могли еще в сентябре. И над кем! Во Львове подопечные Ивана Федика чуть не прибили Шахтер, играя в большинстве и потеряв кучу моментов. Матч завершился вничью, но Рух выглядел настолько круто, что главный тренер львовян позволил себе быть разгневанным результатом. По его мнению, команда потеряла два очка с "горняками", а не набрала одно.

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Дальнейшие приключения новичка в УПЛ все помнят. Пока что победа над СК Днепром-1 остается единственной в активе "новой обороны Львова" – в первом после зимней паузы туре Рух расписал ничью с Ворсклой. Сам футбол подопечных Ивана Федика выглядел неплохо – команда нивелировала преимущества полтавчан благодаря грамотной позиционной работе, да и хороших моментов хватало. Впрочем, гол с пенальти львовянам откровенно подарили, ведь Альюне сыграл в мяч.

В целом, главный тренер остался доволен увиденным, но вряд ли его задумки под Ворсклу имеют какой-то вес сегодня. С Шахтером придется играть по другому сценарию – и недооценки со стороны "горняков" уже не будет.

Шахтер начал новый год нулевой ничьей против Колоса. Она не сильно удивила – при минусовой температуре на ледяном газоне дончане не смогли реализовать преимущество в технике, скорости и креативности. Ковалёвцы воспользовались фактором поля в полной мере, разбив матч на кучу мелких эпизодов, единоборств и стандартов. У подопечных Луиша Каштру в этой игре даже было меньше моментов. Теперь неудивительно, почему "горняки" отказались играть с Ингульцом в декабре – в таких сложных условиях бразильцы не намного эффективнее футболистов Первой лиги.

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Второй матч Шахтер провел под солнцем Тель-Авива, получив комфортную победу над Маккаби. Она произвела неоднозначное впечатление на болельщиков и журналистов – с одной стороны, имеем классный счет в Лиге Европы сразу после выхода из зимней спячки, но с другой – слишком много у своих ворот позволили дончане. Матч вполне мог завершиться вничью 1:1 или нервной минимальной победой украинцев

Не всем понравился и уровень футбола. Так, "горняки" красиво раскатывали мяч и раскрывали зоны в центре поля через владения и перемещения, прямо как Манчестер Сити. В определенный момент это помогло забить и организовать несколько крутых моментов, но их было немного – и, что хуже всего, в таком ключе Шахтер провёл всего около 30 минут. И даже этот отрезок вызвал много вопросов, ведь контроль мяча в основном был стерильным, без регулярного обострения в завершающей фазе. При этом Маккаби достаточно быстро сумел оставить дончан без пространства, заставив украинского чемпиона играть от контратак.

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В конце концов, не понравилась работа дончан на стандартах соперника – Шахтер как позволял запирать подачи в своей штрафной в течении всего 2020-го, так и продолжает это делать в 2021-м. Проблемы с реализацией и формой нападающих, замеченные на сборах "горняков", тоже в полной мере проявились – и это уже в первых двух официальных матчах! Словом, дончане пока далеки от идеала. В этом и заключается главный шанс Руха.

Кадровая ситуация

Травмированные: Борячук, Сигурдссон – Дентинью

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Рух

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко – Степаненко – Коноплянка, Марлос, Маркос Антонио, Соломон – Фернандо

Рух: Бандура – Гагун, Стаменкович, Белый, Мысык – Мартынюк, Федорчук – Климчук, Русин, Бойчук – Кондраков

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Рух произвел довольно неплохое впечатление в матче с Ворсклой, но даже там набрал очки достаточно случайно. При этом трудно понять истинную силу львовян – это был только первый тур после зимней паузы. Очевидно только, что подопечные Ивана Федика настроятся на битву, а вот мотивация бразильских звезд Шахтера на поединки с аутсайдерами всегда была невысокой.

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Впрочем, ситуация сейчас критическая – Динамо оторвалось на три очка. Еще одна осечка "горняков" вполне может поставить крест на чемпионских амбициях, ведь киевляне с середняками в текущем сезоне теряют очки не чаще дончан. Да и форму перед Лигой Европы необходимо набирать побыстрее.

В конце концов, Шахтер просто выше классом. Даже Маккаби с прекрасным футболом и хорошим подбором исполнителей не удалось забить в ворота сырых "горняков", а Руху это сделать еще труднее. Именно поэтому необходимо ставить на уверенную победу Шахтера.

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