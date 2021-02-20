Главный тренер Вереса Юрий Вирт оценил шансы на успех одного из аутсайдеров турнирной таблицы УПЛ в матче против действующего чемпиона.

"Все мы помним неожиданный результат в первом круге, когда Рух не проиграл Шахтеру. Тогда львовяне понравились, навязав борьбу именитому сопернику.

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"Горняки" потратили немало сил в Израиле. Думаю, что Луиш Каштру проведет ротацию состава. Гости в этом матче будут играть от обороны и искать свой шанс в контратаках. А вот Шахтеру отступать некуда, после незапланированной осечки с Колосом дончане, для которых каждое очко на вес золота, сделают все, чтобы победить", – сказал Вирт в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, матч 15-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Рухом состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало встречи в 17:00.

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