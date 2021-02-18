Вот украинцы и дождались евровесны. Динамо стартовало не очень удачно, расписав домашнюю ничью с Брюгге, однако Шахтер мог скрасить вечер – "горняки" приехали в Тель-Авив, чтобы легко прибить Маккаби. По крайней мере, в этом были уверены все отечественные фанаты (да и большинство израильских, вероятно, тоже). Никого не смущало, что тель-авивцев возглавил экс-директор академии Шахтера, а на групповом этапе команда дома остановил Вильярреал. Тем более никого не пугали девять побед Маккаби в десяти последних турах чемпионата Израиля.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер: Матвиенко рассказал о необычной просьбе семьи Соломона перед матчем ЛЕ

Шахтер в официальных поединках в новом году провел всего один матч, да и тот не выиграл. Впрочем, делать выводы по ничье с Колосом на морозе, где плюсы бразильцев нивелировал ледяной газон – дело неблагодарное. Никто по этому поводу серьёзно не переживал, и даже Луиш Каштру обошелся минимальными кадровыми перестановками. Вместо Коноплянки в основе на Маккаби вышел Соломон.

Шахтер со стартовым свистком решил обозначить свое преимущество, в первые 15 минут владея мячом 73% игрового времени и создав дебютный полумомент уже на 2-й минуте – это Тайсон отдал проникающую передачу Мораесу в штрафную, однако и Жуниор зашел в глухой угол, и голкипер прочитал эпизод. Впрочем, контроль "горняков" в этот период в основном был стерильным, а попытки обострить игру были связаны либо с индивидуальным дриблингом, либо с длинными передачами от защитников. Все они были неудачными.

Маккаби в первой трети матча был на порядок острее. Так, уже через минуту после врывания Мораеса, тель-авивцы провели атаку, которую завершили заблокированным выстрелом из пределов штрафной майдачника, а на 7-й Жералдеш с правого фланга забросил мяч прямо под перекладину. Трубин перевел его на угловой, а навес с него головой замкнул Эрнандес – выше ворот!

Наилучший шанс хозяевам выпал на 12-й минуте, когда Пешич откликнулся на заброс из глубины и вышел один на один с Трубиным. Анатолий парировал его удар на Рикана, а тот пробил из пределов штрафной в пустые ворота – и не попал! Только после этого арбитры зафиксировали офсайд.

Этот эпизод заставил Шахтер проснуться. В середине первого тайма "горняки" начали по-взрослому устанавливать контроль над центром поля благодаря множеству перемещений и постоянному движению мяча между линиями. Гости перегружали центр поля и эффективно пользовались огромными коридорами, в которые врывались Тайсон, Марлос и другие исполнители. Это напоминало футбол Манчестер Сити. Класс израильтян сказался – о таких больших открытых зонах в Украине дончане даже не мечтают.

Такое преимущество "горняков"вылилось в момент на 23-й минуте: Соломон с правого края штрафной подал на дальнюю штангу, Алан Патрик принял мяч и развернулся, после чего прострелил под удар Мораесу метров с восьми – Жуниор пробил по центру, поэтому Даниэль сумел парировать! После этого дончане долго ограничивались контролем поля, однако на 32-й минуте они таки конвертировали его в гол. Получилось красиво: Марлос выполнил диагональ с правого полуфланга на левый край штрафной, Матвиенко ворвался туда и прострелил в касание на Алана Патрика, а тот в касание же пробил под левую штангу – 1:0!

Еще через две минуты Марлос мог удвоить преимущество, ворвавшись в штрафную и обыграв там двух защитников, однако хавбек заигрался и потерял мяч. Маккаби же постепенно сумел выровнять игру, сомкнув зоны в центре. Хозяева даже провели несколько неплохих контратак, одна из которых могла завершиться пенальти – Кривцов обхватил Пешича во вратарской, а тот упал, как мешок. Арбитры долго просматривали повтор и, наконец, отказались показывать на "отметку".

Первый тайм завершился при минимальном преимуществе Шахтера, однако на старте второго инициативу захватили израильтяне. Так, уже на 48-й минуте Перец воспользовался обрезкой Витао и пробил с левого края штрафной – сильно, но неточно. На 51-й минуте небольшая паника у ворот Трубина произошла после углового, а на 53-й и 55-й метров с 22-х стреляли Рикан и Перец. Удар Ави стал легкой добычей Трубина, а Дор по воротам не попал. После этого гости провели еще несколько быстрых контратак.

Шахтер мог наказать соперника за столь смелый футбол еще на 52-й минуте, когда Марлос оказался в полном одиночестве на правом краю штрафной и получил диагональ от Патрика. Бразилец уже был готов пробивать, но при замахе хавбек поскользнулся! Это был лучший момент "горняков" в первой половине второго тайма – в следующие 20 минут они имели только заблокированный выстрел Соломона, удар Алана Патрика со стандарта в стенку и замыкание углового в исполнении Степаненко (выше ворот).

Луїш Каштру зрозумів, що треба щось змінювати. На 72-й хвилині він зняв з гри Соломона, кинувши у бій Тете, однак цей хід не приніс бажаного ефекту одразу. Ще за п'ять хвилин замість Марлоса й Тайсона на полі з'явились Майкон і Коноплянка – а вже на 79-й Євген міг виправдати свій виход проривом лівим флангом та ударом з меж штрафного. На жаль, партнера вінгер проігнорував, а сам Коно пробив низом по центру. Даніель парирував.

Маккабі одразу ж відповів пострілом Блекмена з лінії карного майданчика. Трубін без проблем впорався, однак тель-авівці не збавили обертів. Так, на 85-й хвилині вони вирвались у контратаку 2-в-1 – в її завершенні Пешіч опинився прямо перед голкіпером, але пробив кудись в бік від воріт (а потім зафіксували офсайд). Точніше на 87-й хвилині головою пробивав Ернандес – тут вже Трубін став героєм, витягнувши м'яч з лівої дев'ятки! Здавалося, господарі ось-ось дотиснуть Шахтар.

Втім, ближче до фінального свистка вони почали розкриватись, а свіжі "гірники" стали ловити суперника на контратаках. Так, Фернандо, з'явившись на полі на 89-й хвилині, вже на 90-й прорвався крізь двох захисників на правий край штрафного та вийшов віч-на-віч з Даніелем. Відважний голкіпер врятував Маккабі, але на 90+3-й Фернандо обіграв одного захисника, зібрав на собі останніх двох суперинків перед штрафним і викотив пас під удар Тете. Бразилець спокійно переграв Даніеля, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 2:0!

Таким образом, Шахтер отпраздновал уверенную победу. Ответный матч проведут в Киеве 25 февраля.

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