"В первую очередь у меня стоит цель – закрепиться в основном составе Шахтера. В дальнейшем есть мечта, цель. Думаю, лучше никому об этом не говорить, тихонько идти к этой цели..

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Если будешь молчать, думаю, обязательно добьешься этой цели и дойдешь к своей мечте. Пока могу сказать, что хочу быть основным игроком. Мне хочется стать легендой этого клуба. Провести всю карьеру именно в Шахтере, потому что тут все условия такие же, как в Европе. А там посмотрим", – сказал Корниенко в комментарии программе "Великий футбол".

Напомним, накануне Шахтер на выезде в рамках 1/16 финала Лиги Европы уверенно одолел Маккаби Тель-Авив. Корниенко весь матч провел в запасе.

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