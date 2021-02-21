Рух у осінній частині чемпіонату здобув першу перемогу аж у 14-му турі, розгромивши СК Дніпро-1 і піднявшись з останньої позиції – втім, відсвяткувати дебютну звитягу в еліті львів'яни могли ще у вересні. І над ким! У Львові підопічні Івана Федика ледь не прибили Шахтар, граючи у більшості й змарнувавши купу моментів. Матч завершився внічию, але Рух виглядав настільки круто, що головний тренер львів'ян дозволив собі бути розгніваним результатом. На його думку, команда втратила два очки з "гірниками", а не набрала одне.

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Подальші пригоди новачка в УПЛ всі пам'ятають. Поки що перемога над СК Дніпром-1 залишається єдиною в активі "нової оборони Львова" – у першому після зимової паузи турі Рух розписав нічию з Ворсклою. Сам футбол підопічних Івана Федика виглядав непогано – команда у великій мірі нівелювала переваги полтавців завдяки грамотній позиційній роботі, та і хороших моментів вистачало. Втім, гол з пенальті львів'янам відверто подарували, адже Альюн зіграв у м'яч.

Загалом, головний тренер залишився задоволений побаченим, але навряд чи всі його задумки під Ворсклу матимуть якусь вагу сьогодні. З Шахтарем доведеться грати за іншим сценарієм – і недооцінки з боку "гірників" вже не буде.

Шахтар розпочав новий рік нульовою нічиєю проти Колоса. Вона не сильно здивувала – за мінусової температури на крижаному газоні донеччани не змогли реалізувати перевагу в техніці, швидкості та креативності. Ковалівці скористалися фактором поля у повній мірі, розбивши матч на купу дрібних епізодів, єдиноборств та стандартів. У підопічних Луїша Каштру в цій грі навіть було менше моментів. Тепер не дивно, чому "гірники" відмовились грати з Інгульцем у грудні – за таких складних умов бразильці не набагато ефективніші за футболістів Першої ліги.

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Другий матч Шахтар провів під сонцем Тель-Авіва, здобувши комфортну перемогу над Маккабі. Вона справила неоднозначне враження на вболівальників та журналістів – з одного боку, маємо класний рахунок у Лізі Європи одразу після виходу із зимової сплячки, але з іншого – занадто багато біля власних воріт дозволили донеччани. Матч цілком міг завершитись внічию 1:1 або нервовою мінімальною звитягою українців.

Не всім сподобався і рівень футболу. Так, "гірники" красиво розкатували м'яч і розкривали зони в центрі поля через володіння та переміщення, прямо як Ман Сіті. В певний момент це допомогло забити та організувати кілька крутих моментів, але їх було небагато – і, щонайгірше, в такому руслі Шахтар провів всього приблизно 30 хвилин. І навіть цей відрізок викликав багато запитань, адже контроль м'яча здебільшого був стерильним, без регулярного загострення у завершальній фазі. При цьому Маккабі досить швидко зумів залишити донеччан без простору, змусивши українського чемпіона грати від контратак.

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Зрештою, не сподобалась робота донеччан на стандартах суперника – Шахтар як дозволяв замикати подачі у власний штрафний протягом всього 2020-го, так і продовжує це робити у 2021-му. Проблеми з реалізацією та формою нападників, помічені на зборах "гірників", теж у повній мірі проявилися – і це вже у перших двох офіційних матчах! Словом, донеччани поки що далекі від ідеалу. В цьому і полягає головний шанс Руха.

Кадрова ситуація

Травмовані: Борячук, Сігурдссон – Дентінью

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Рух

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко – Степаненко – Коноплянка, Марлос, Маркос Антоніо, Соломон – Фернандо

Рух: Бандура – Гагун, Стаменковіч, Білий, Мисик – Мартинюк, Федорчук – Климчук, Русин, Бойчук – Кондраков

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Рух справив доволі непогане враження у матчі з Ворсклою, але навіть там набрав очки досить випадково. При цьому важко зрозуміти істинну силу львів'ян – все ж, це був лишень перший тур після зимової паузи. Очевидно тільки, що підопічні Івана Федика налаштуються на битву, а от мотивація бразильських зірок Шахтаря на поєдинки з аутсайдерами завжди була невисокою.

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Втім, ситуація нині критична – Динамо відірвалося на три очки. Ще одна осічка "гірників" цілком може поставити хрест на чемпіонських амбіціях, адже кияни із середняками в поточному сезоні втрачають очки не частіше за донеччан. Та і форму перед Лігою Європи необхідно набирати пошвидше.

Зрештою, Шахтар просто вищий за класом. Навіть Маккабі з прекрасним футболом та хорошим підбором виконавцям не вдалося забити у ворота сирих "гірників", а Руху це зробити ще важче. Саме тому необхідно ставити на впевнену перемогу Шахтаря.

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