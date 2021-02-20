"Очень рад стать игроком Руха. Хочу помогать "желто-черным" качественной игрой и забитыми мячами. У меня были предложения из других клубов на лучших условиях, но деньги для меня – не главное. Хочу расти, как футболист и проявить себя в Европе в хорошем чемпионате. Для меня Рух – это, так сказать, трамплин. В УПЛ играют такие клубы, как Шахтер и Динамо, а это демонстрирует высокий уровень чемпионата.

Рух усилился форвардом сборной Узбекистана

Ранее под 16-м номером выступал Максим Шацких. Именно поэтому я выбрал себе этот игровой номер. Максим – это легенда узбекского и украинского футбола. Мне импонировала игра этого игрока. Знаю, что он ранее играл за Рух.

Прежде всего, мне нужно пройти период адаптации. А дальше мое дело забивать голы и делать все для того, чтобы клуб побеждал. С нетерпением жду свой дебют", – цитирует игрока официальный сайт Руха.

Напомним, форвард сборной Узбекистана подписал с "желто-черными" контракт сроком на 3 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро, что автоматически делает Бобира самым дорогим футболистом Руха. Предыдущим клубом Абдихоликова был узбекский Насаф.

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