Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык назвал ряд причин, которые могут помешать подопечным Луиша Каштру одолеть одного из аутсайдеров УПЛ.

"В принципе, Шахтер хорошо сыграл в четверг в Лиге Европы против Маккаби и спокойно победил со счетом 2:0. Пожалуй, класса Шахтера достаточно для того, чтобы одолеть Рух. Однако хочу сказать, что мне очень понравилась львовская команда на фоне Ворсклы (1:1).

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Уверен, что "горнякам" будет непросто. Дальние перелеты Тель-Авив – Киев, поехали, вернулись, побывали в разных климатических условиях. Бедные бразильцы на наших морозах не могут играть сполна. Я предположил, что Шахтер сыграет с Колосом вничью. Думаю, что история может повториться", – сказал Цыганик в комментарии изданию РБ.

Напомним, матч 15-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Рухом состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало встречи в 17:00.

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