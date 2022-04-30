Похоже, в донецком клубе по-разному относятся к своим игрокам. Ассистент главного тренера "горняков" Карло Николини "проболтался", что финансовая составляющая у легионеров в полном порядке.

"Наши бразильцы находятся на родине, им платят ежемесячно, в июне они вернутся в Шахтер.

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Мы будем участвовать в квалификации Лиги чемпионов как победители чемпионата, поскольку розыгрыш остановлен и таблица заморожена. Нужно понимать, как это нам предстоит сделать, ведь чемпионата нет. По ходу дела будут приниматься другие решения, сейчас невозможно планировать будущее", – цитирует Николину Calcionapoli24.

Напомним, ранее сразу два игрока "горняков" – голкипер Андрей Пятов и защитник Ефим Конопля – заявили, что клуб приостановил со всеми игроками (в том числе и с легионерами) контракты на три месяца и не выплачивает заработную плату.

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