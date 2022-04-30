Ассистент главного тренера "горняков" Карло Николини рассказал, где можно провести следующий сезон УПЛ, если война не закончится.

"Можно ли провести чемпионат Украины в другой стране? В Италии точно нет. Есть много других вариантов. Например, Польша.

"К нам такое предложение не поступало": Дикий ответил на возможное участие украинских команд в других чемпионатах

Все зависит от того, закончится война или нет. Когда она закончится, мы будем готовы начать сезон снова, организовав его в западной части страны.

В противном случае мы оценим все варианты. Экономически мы, как и Динамо, еще можем держаться, но другие клубы – нет. Это все опустошает нас, потому что трудно что-либо планировать", – цитирует Николини Calcionapoli24.

Напомним, текущий сезон чемпионата Украины был завершен досрочно из-за нападения России на Украину.