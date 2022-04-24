"Мы не получаем заработную плату. Вообще. С нами приостановили контракты на 3 месяца. Все официально, по рекомендации УЕФА. Клуб действует по футбольному закону.

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Все понимают ситуацию. Никто у нас зарплату не забирает, она будет. Мы надеемся на лучшее, верим. Сейчас мы полностью обеспечиваем себя сами. И помогаем друг другу, потому что у нас есть и персонал, и молодые игроки. Персоналу клуб помогает отдельно. У них другие зарплаты, поэтому есть такая возможность.

А мы, футболисты, тренируемся. И всегда спрашиваем, если кому-то нужна какая-то помощь, мы готовы помочь. Мы создали небольшой командный фонд, все нуждающиеся могут взять из этого фонда, чтобы, например, оплатить квартиру. Это касается и персонала, и игроков", – сказал Пятов в эфире "Люкс ФМ".

Напомним, в настоящее время Шахтер находится в Европе, где проводит благотворительное турне, заработанные средства, с которого пойдут на помощь пострадавшим в войне.

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