"Горняки" не изменили 20-летней традиции и будут иметь в своем составе бразильца.

Шахтер на своем сайте объявил о подписании правого защитника ПАОКа Лукаса Тейлора.

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27-летний защитник будет выступать за "горняков" на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон. По информации Gazzetta.gr, дончане будут иметь право выкупить бразильца за 350 тысяч евро.

Напомним, Тейлор – воспитанник Палмейраса, за который в 2015 году дебютировал в бразильской Серии А. На правах аренды играл на родине за Крисиуму, Парану, Ред Булл Бразил, Пайсанду, Ботафого и Боа.

В сезоне 2018/19 выступал в аренде во Львове (17 матчей, 3 мяча, 2 ассиста), а весной 2020-го перешел в СК Днепр-1, отыграв за команду полтора года (30 матчей, 1 гол, 3 ассиста). Прошлый сезон провел за ПАОК, в котором в 29 поединках отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Тейлор стал вторым новичком Шахтера за день – 22 августа "горняки" объявили о переходе Ивана Петряка. Также "оранжево-черные" близки к подписанию Марьяна Шведа.

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