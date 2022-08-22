Петряк покинул Фехервар и снова стал игроком Шахтера, сообщает официальный сайт "горняков". Контракт с украинцем рассчитан на 4 года.

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Стороны не разглашают сумму перехода. Свою карьеру Петряк начинал в Заре и успел поиграть за Шахтер и венгерские Ференцварош и Фехервар. Также в его активе 5 матчей за сборную Украины без результативных действий. За 4 с лишним сезона в составе Ференцвароша и Фехервара забил 34 гола и отдал 38 результативных передач, проведя всего 160 матчей.

Напомним, ранее "горняки" вернули из Венгрии и покинувшего Ференцварош Александра Зубкова. В свое время они вместе выступали с Петряком за "зелено-белые".

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