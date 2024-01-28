Шахтер 28 января проведет третий спарринг в 2024 году против Марибора. Состав "горняков" и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

В воскресенье, 28 января, Шахтер проведет свой очередной матч на зимних сборах в Турции. Соперником "горняков" станет 16-кратный чемпион Словении – Марибор. Игра будет иметь необычный формат и состоит из двух таймов по 60 минут каждый.

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Трансляция встречи состоится на клубном YouTube-канале "горняков". Смотреть игру можно непосредственно в этой новости. Старт дуэли в 16:30 по киевскому времени.

Напомним, в первом товарищеском матче Шахтер одолел армянский Пюник (2:0), а во втором – взял верх над польским Лехом (3:1).

Стартовый состав Шахтера:

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