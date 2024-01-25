Товарищеский матч

Шахтер – Лех – 3:1

Голы: Зубков, 22, Бондаренко, 42, Цуканов, 56(п) – Гургуль, 67

Шахтер (1 тайм): Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педринью – Крыськив, Бондаренко – Зубков, Судаков, Кевин – Эгиналдо.

Шахтер (2 тайм): Рудько, Ракицкий, Лемкин, Азаров, Гочолейшвили, Назарина, Козик, Цуканов, Швед, Очеретько, Сикан.

Если сравнивать с предыдущим матчем, то тренерский штаб произвел в стартовом составе три изменения. Вместо Азарова на левый фланг защиты вышел Педринью, Крыськив заменил травмированного Степаненко. Главный эксперимент прошел на острие атаки. Центрфорварда вышел играть Эгиналдо. Очевидно, Даниила Сикана приберегли на второй тайм, а Кевин Келси, напомним, находится в расположении сборной Венесуэлы, борющейся за путевку на Олимпийские игры.

Конечно, Эгиналдо не мог быть ориентиром в атаке, но вместо этого давал ей вариативность. Это давало больше свободы Кевину, часто смещавшемуся в середину поля. Сам же "теневой форвард" был самым опасным на старте поединка. Удар издалека не создал проблем для голкипера. Через несколько минут Эгиналдо уже обыграл вратаря, но пробивать пришлось с очень острого угла – Лех спасли защитники.

Наполи предпримет еще одну попытку подписать Судакова – трансфер возможен при одном условии

Очень активным был Зубков. Крыськив разогнал через него контратаку. Александр привлек Коноплю, чей прострел в район 11-метровой отметки не нашел адресата. На 17-й минуте снова обострял Эгиналдо. Бразилец катил вдоль ворот на Зубкова, но Барри Дуглас успел выбить мяч из-под ног украинского вингера. Глобальные выводы из этой ситуации соперник не сделал. Александра продолжали оставлять в изоляции, а он достаточно техничный, чтобы этим воспользоваться. Именно так и возник первый гол.

Шахтер перегрузил левый фланг, откуда Педринью безупречно перевел на Зубкова. У Александра было время принять, подстроить мяч под удар и без проблем переправить его в сетку. Второй матч подряд Саша открыл счет. Лех попытался создать что-то в атаке, но только понес потери. Микаэль Исхак получил травму, и его пришлось менять.

Минут двадцать после этого Шахтер спокойно контролировал мяч, не пытался обострять – больше выжидал возможности провести стремительный выпад. Поляки даже не пытались препятствовать. Однако к концу тайма "горняки" активизировались, создав несколько моментов. Снова классно из глубины атаку разогнал Кріськив. Затем Лех подарил гол Бондаренко. Артем перехватил передачу рядом с чужим штрафным и отправил мяч в сетку. Всё завершилось хайлайтом от Судакова. Эффектный пас превратить в гол пытались Зубков с Эгиналдо. Бразилец немного затянул с ударом, и голкипер успел сблизиться, чем спас от третьего гола.

На вторую половину встречи Марино Пушич выпустил совершенно новый состав. Если в предыдущем матче Виктор Цуканов получил 20 минут на поле, то сегодня 17-летний восспитанник появился после перерыва. И снова хавбек результативно отблагодарил за доверие. Виктор ворвался во вратарскую и подставился под толчок Карлстрема. Арбитр сразу же указал на 11 метров. Цуканову дали исполнить наказание, и он уверенно воспользовался шансом, также забив во втором матче подряд.

Как и в первом тайме после гола наступило затишье, в течение которого Шахтер просто держал мяч. Возможно, "горнякам" больше удалось усыпить свою бдительность, чем соперника. Одиночный выпад Леха завершился тем, что Ракицкий лишь фолом смог остановить Вельде. Хотич с пенальти пробил в штангу ворот, но первым на добивание успел Гургуль, сокративший отставание в счете.

Оставалось играть еще 25 минут. Хотя Лех так и не делал замен, потому что другой состав сегодня уже провел матч против Марибора, свежая одиннадцатка Шахтера не могла воспользоваться своим преимуществом. Дончане изредка доходили на чужую треть. Наконец, Даниил Сикан даже попытался забить со своей половины, но голкипер успел среагировать. Интересно, что против Пюника такой же трюк пытался проделать Ярослав Ракицкий.

Последнюю десятиминутку Лех провел, оцепив ворота Рудько. Правда, выгоды из своего контроля поляки так и не выжали. Финальный свисток зафиксировал победу Шахтера, выигравшего свой второй матч на зимних сборах.

Шахтер выиграл первый матч в 2024 году - Кевин начал ассистом, гол 17-летнего новичка, Ракицкий почти забил из центра поля