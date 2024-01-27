Украинский футбол несмотря на войну продолжает вызывать большой интерес у болельщиков. Издание SMR посчитало количество фанатов, которые следят за своими любимыми клубами в соцсетях.

Лидерами в рейтинге и дальше остается донецкий Шахтер – за дончанами по состоянию на 31 декабря 2023 года следило 2,599 миллиона подписчиков, сообщает SMR.

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Далее идет Динамо с цифрой в 1,075 млн, а замыкает тройку Кривбасс – 247 тысяч. Последнюю строчку в перечне занимает новичок УПЛ Оболонь (21,8 тысяч).

К слову, основные показатели за прошлый год существенно изменились. В частности, в период с июля 2023-го по декабрь 2023-го Полесье сильно выросло и в количестве подписчиков, и в процентном отношении, что является важным параметром. Больше всего по количеству прироста вырос Шахтер, однако из-за уже имеющейся аудитории в процентах это не так заметно.

Рух благодаря созданию Ruh Media Team (но не только) сделал количественный скачок в Тик Ток и Instagram. Ворскла и Оболонь в топе по процентам – киевской команде помог выход в УПЛ, а Ворскла за 2023 год прыгнула в Тик Ток с 800 до 5,5 тысяч (с 800). Уже традиционно огромные проблемы с медиа и СММ у Динамо, особенно по сравнению с Шахтером, ведь, например только у одного Бенито в Instagram 543 тысячи подписчиков.

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