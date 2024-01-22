Товарищеский матч 22 01 2024

Шахтер – Пюник – 2:0

Голы: Зубков, 14, Цуканов, 83

Шахтер: Ризнык (Рудько, 46) – Конопля (Гочолейшвили, 46), Бондарь (Лемкин, 46 (Лацабидзе, 70)), Матвиенко (Ракицкий, 46), Азаров (Педриньо, 46) – Степаненко (Назарина, 46), Бондаренко (Очеретько, 46 (Цуканов, 70)) – Зубков (Швед, 46), Судаков (Крыськив, 46), Кевин (Невертон, 46) – Сикан (Эгиналду, 46)

Первый удар случился на 11 минуте с подачи... Судакова. Обрезался Георгий, последовала стремительная контра и минимальный промах над левой девяткой. Кевин, который дебютирует сразу в основе, активно играет в отборе и ищет передачами Зубкова. Обе команды большими силами прессинговали в стартовой десятиминутке, но украинцы быстренько заставили армян сесть в более глубокий блок. На 14 минуте Конопля выполнил неплохую диагональ на левый фланг. Кевин подобрал возле углового, спокойно развернул оппонента, ворвался в штрафную и нашел Зубкова. Есть молниеносный ассист дебютанта "горняков" стоимостью 15 миллионов евро!

Шахтер – Пюник: онлайн-трансляция матча – Кевин сразу же дебютирует

Сикан довольно опасно приложился с правого фланга, еще один выстрел Даниила заблокировали. Ризнык едва не заигрался, обводя нападающего Пюника в своей вратарской. Шахтер активно отрабатывает начало атак из пределов своей штрафной. Армянский клуб в этом контексте – полезный спарринг-партнер. Одна из попыток такого массированного прессинга завершилась пасом Конопли в касание. Бондаренко получил непривычно много пространства, но затянул с ударом до блока.

Зубков также ошибся на своей половине, защитники подстраховали. Степаненко упал на газон не в игровом эпизоде. Почувствовал опорник Шахтера такую боль в ноге, что аж снял бутс. Тарас, впрочем, вернулся на поле после некоторой паузы. Сикан перехватил в высоком прессинге и отправил мяч мимо голкипера. Судьи усмотрели нарушение правил. Судаков перспективно забрасывает со своей половины на Кевина, но в офсайд.

Вторая половина стартовала серией ударов армянской команды. Заброс после разводки в центре поля, не очень точный удар. А еще через несколько секунд Назарина завозился возле своей штрафной – Лемкин успел заблокировать опасный удар. Левый фланг Шахтера и после 11 замен бразильский и очень активный. Невертон пару раз подряд предпринимает попытки вхождения в штрафную. Неплохой удар/прострел бразильца, Эгиналду упустил возможность подправить мяч с линии вратарской.

Ошибаемся и героически исправляемся – таков девиз стартовых 15 минут второго тайма от игроков Шахтера в обороне. Впереди ведет игру Ракицкий, который разбрасывает диагонали на оба фланга. Пюник также попытался поиграть в билдап от вратаря. Швед перехватил, мог расстреливать сам с нескольких метров, мог катить свободным партнерам, но отдал на чужого. Недопустимая и досадная ошибка Марьяна, которому больше многих одноклубников надо доказывать Пушичу свою состоятельность.

Прошел навес с правого фланга, обстучались армяне головами и пробили – Рудько перевел на угловой. Ракицкий прошел с мячом от своей штрафной и зряче пробил с центра поля – голкипер с огромными проблемами вытащил. Виктор Цуканов, 17-летний талант атакующего звена из молодежки, получает дебютные 20 минут от Пушича. Также на 70 минуте вышел 19-летний Лука Лацабидзе, которого еще даже не представляли в Шахтере.

Швед неплохо отрабатывает в обороне. Цуканов обыграл оппонента и покатил в разрез между Невертоном и Эгиналдо. Бразильцы на этот умный пас не успели, поскольку слишком поздно среагировали. Очень много интересных атак Шахтера обрываются офсайдами. Армянский голкипер неосторожно отпасовал из своей вратарской, Цуканов накрыл оппонента сзади и без лишнего прикосновения протолкнул в сетку. Вот так дебют 17-летнего атакующего полузащитника, который перед тем неплохо покомбинировал с партнерами.

В конце встречи расслабились защитники Шахтера. Два подряд удара с убийственной дистанции. Сперва Гочолейшвили выбил из пустых ворот, а затем Рудько потащил эффектный удар в дальний правый угол. Шахтер тяжеловато начинает 2024 год против не самого требовательного соперника. Не хватало слаженности впереди, но индивидуального мастерства Кевина (бразилец показал, что крепко стоит на ногах и в обороне, и в атаке) и отработанного высокого прессинга хватило для заполучения результата. Отмечаем также уверенные действия Рудько в рамке.