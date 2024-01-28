Шахтар 28 січня проведе третій спаринг у 2024 році проти Марібора. Склад "гірників" і онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

У неділю, 28 січня, Шахтар проведе свій черговий матч на зимових зборах у Туреччині. Суперником "гірників" стане 16-разовий чемпіон Словенії – Марібор. Гра матиме незвичний формат і складатиметься з двох таймів по 60 хвилин кожен.

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Трансляція зустрічі відбудеться на клубному YouTube-каналі "гірників". Дивитися гру можна безпосередньо в цій новині. Старт дуелі о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, у першому товариському матчі Шахтар здолав вірменський Пюнік (2:0), а у другому – взяв гору над польським Лехом (3:1).

Стартовий склад Шахтаря:

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