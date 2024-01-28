"У Марлона есть все характеристики, чтобы быть футболистом Шахтера. Мы за ним следили уже несколько месяцев, переговоры начались месяц назад. И, наконец, подписали контракт. Он может играть на нескольких разных позициях. Уверен, он усилит конкуренцию в команде, что даст пользу.

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Нам нужна качественная конкуренция в центре поля. Поэтому выбор был в пользу Марлона. Пока переговоры, туда-сюда. Сам футболист, как и другие, согласился. И очень захотел в Шахтер.

Он хочет сначала закончить свои дела со сборной U-23, а потом как можно быстрее приехать и сразу начать тренироваться. Когда именно он присоединится? Зависит от турнира, в котором он сейчас участвует, до какой стадии они пройдут. Худший сценарий – 13-15 февраля в Гамбурге.

Почему Марлон выбрал Шахтер несмотря на интерес из АПЛ и других чемпионатов? Ключевую роль сыграл имидж Шахтера. То, что у нас играли Фернандиньо, Дуглас Коста, Тейшейра, Адриано, Виллиан, Мудрик – это "приглашает" всех молодых бразильских талантов в Украину и в Шахтер. Времена тяжелые, но мы стараемся и будем делать все, чтобы поднять украинский футбол и сам Шахтер. У нас не просто слова. Мы не раз говорили, что хотим делать сильнейший Шахтер. Трансферы Кевина и Марлона это подтверждают", – сказал Срна в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, 20-летний бразилец подписал с Шахтером контракт до конца 2028 года и обошелся "горнякам" в 16 миллионов евро (12 млн + 4 млн бонусами).

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