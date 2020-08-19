Севилья – Интер: прогноз на финал Лиги Европы

Севилья и Интер определят победителя Лиги Европы 2019/20. Какой прогноз на матч Севилья – Интер и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Севилья – Интер состоится в пятницу, 21 августа, в немецком городе Кельн на стадионе Рейн Энерги Штадион. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию финального поединка Лиги Европы 2019/20.

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Севилья – Интер: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы 2019/20

Авторитетная букмекерская контора William Hill считает Интер фаворитом противостояния. На победу миланцев в основное время принимают ставки с коэффициентом 2.15. В аналогичный триумф Севильи верят чуть меньше – 3.40. На ничью, которая переведет игру в экстра-тайм, ставят 3.30. Победу "нерадзурри" в дополнительное время оценивают в 11.00, а испанцев – 13.00. В серии пенальти шансы команд считают равными – по 12.00.

Почти такие же цифры предлагает Bwin. На выигрыш команды Антонио Конте в основное время можно поставить с коэффициентом 2.15. Возможный успех подопечных Лопетеги по итогам 90 минут оценивается баллом 3.40. На то, что матч перейдет в экстра-тайм, принимают ставки с коэффициентом 3.30. По мнению букмекера, судьба трофея решится в основное время – коэффициент только 1.30.

Заметим, что в полуфинале Интер разгромил донецкий Шахтер со счетом 5:0. Перед тем итальянцы прошли Байер, Хетафе и Лудогорец. Сезон 2019/20 команда Антонио Конте начинала в Лиге чемпионов, но заняла 3 место в группе с Барселоной, Боруссией Д и Славией. Севилья же в полуфинале одолела Манчестер Юнайтед, а ранее выбила из турнира Вулверхэмптон, Рому и ЧФР Клуж.

Напомним, Севилья уже имеет в своей коллекции 5 Кубков УЕФА/Лиги Европы, тогда как у Интера лишь 3 аналогичные награды. В последний раз "нервионцы" выигрывали трофей в 2016 году, а "нерадзурри" – еще в 1998-м. Победитель Лиги Европы 24 сентября сыграет поединок за Суперкубок УЕФА против триумфатора Лиги чемпионов. Данный матч пройдет в Будапеште.

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