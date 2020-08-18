Как Интер помог сборной Украины: жесткий анекдот про Пятова и слова Гвардиолы в реакции на сокрушительные 0:5 Шахтера

"Футбол 24" собрал первую реакцию соцсетей на унизительное фиаско чемпионов Украины в полуфинале Лиги Европы 2019/20.

Валеро, Лаутаро и Годин после победы 5:0 / Twitter

Чуда не произошло. Даже хуже – Шахтер превзошел все самые скептические прогнозы, уступив Интеру по всем статьям и установив антирекорд полуфиналов Лиги Европы.

Как на это реагировала блогосфера?

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Еще после первого пропущенного гола Олег Барков, бывший пресс-атташе Олимпика и киевского Арсенала, выделил "привоз" Андрея Пятова.

Украинский скаут на апеннинских хлебах Алекс Великих называет главное и судьбоносное различие между Интером и Шахтером, которое повлияло на результат.

В конце концов, уже после первой 45-минутки Великих имел серьезные претензии к наставнику "горняков".

Попутно прошелся по качеству газона Дюссельдорф Арены, которое действительно оставляло желать лучшего.

Об ужасе украинского чемпиона пишет и Евгений Зинченко, бывший ведущий спортивных новостей на 1+1.

Под занавес поединка Зинченко нашел "крайнего".

Экс-главред сайта 24 канала Владимир Самусенко считает, что Интер станет лакмусовой бумажкой в руках Андрея Шевченко.

Журналист Gazeta.ua, блоггер Футбол 24 Сергей Тищенко – коротко и исчерпывающе.

Александр Сажко, журналист ua.tribuna.com, разложил основные нюансы по полочкам.

Похожие взгляды у Александра "Фоззи" Сидоренко, вокалиста группы "Танок на Майдане Конго".

Комментатор и телеведущий Роберто Моралес имеет претензии к лидерам атаки Шахтера.

Другой комментатор (и создатель YouTube-канала Бомбардир) Роман Бебех, несмотря на все, благодарит "горняков" за евросезон.

Однако далеко не все такие, как Бебех. Многолетний заместитель главного редактора журнала Футбол Андрей Шахов совсем немного, но троллит.

Тем, кто не в теме предыдущего поста, украинский менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло дает подсказку.

Дмитрий Литвинов, автор ua.tribuna.com, оперативно сочинил анекдот. И смех, и грех.

От Брутального футбола – бонусы!

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