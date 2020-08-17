Севилья вышла в финал Лиги Европы, одержав волевую победу над Манчестер Юнайтед

МЮ здорово начал поединок, уже на 50-й секунде организовав удар по воротам из пределов штрафной в исполнении Фернандеша. Его накрыли, Севилья огрызнулась контрвыпадом, но на 7-й минуте андалусийцы пропустили классную атаку: Погба покатил мяч мимо Кунде на Рашфорда, пробившего с левого края штрафной метров с пяти – Буну спас, а добить защитники не дали. При этом уже после удара Маркуса в его ногу в подкате влетел Диего Карлос, за что Феликс Брых назначил пенальти. Бруну Фернандеш уверенно его реализовал – это был уже 22-й пенальти "дьяволов" в сезоне.

На 13-й минуте удвоить преимущество МЮ мог Фред, который открылся на правом краю штрафной и качнул защитника, однако последующий удар бразильца был неточным. Севилья на 16-й ответила быстрой атакой левым флангом с выстрелом Окампоса с острого угла – де Хеа парировал. После этого обе команды минут десять поочередно атаковали свободные зоны друг друга, по несколько раз врываясь на ударные позиции, но опасных моментов не возникало. На поле проходили весёлые качели на высоких скоростях.

В конце концов, в этих качелях Севилья закачала соперника. На 25-й минуте манкунианцы позволили Окампосу пробить головой с углового (выше ворот), а на 27-й они уже вынимали мяч из сетки: всё тот же Окампос классным пасом с левого фланга запустил в штрафную Регилона, а тот прострелил на дальнюю штангу под замыкания Сусо – испанец пробил в касание в ближний угол! 1:1.

Нельзя сказать, что МЮ перехватил инициативу после пропущенного гола, однако моменты возникали исключительно у ворот Севильи. Так, уже на 28-й минуте Фернандеш замыкал подачу с углового (неточно), на 29-й он же попытался забить с центра поля (ещё хуже), а на 33-й красивая комбинация с участием Рашфорда и Погба завершилась ударом Марсьяля с линии штрафной – над перекладиной! На 38-й минуте прямым ударом со стандарта метров с 30-ти выстрелил Рашфорд, заставив Буну парировать перед собой, а уже в компенсированное время Фернандеш обработал передачу Погба и с подъёма пробил с дальней дистанции – Буну потащил в красивом прыжке! В конце концов, на перерыв команды ушли при ничейном счете.

Старт второго тайма у МЮ оказался фантастическим. "Красные дьяволы" (в этот вечер они были "чёрными") создавали супермоменты: на 47-й минуте Гринвуд с паса Фернандеша вышел один на один с Буну и пробил в дальний – Яссин спас; на 50-й Марсьяль дважды за минуту стрелял с острого угла с минимальной дистанции, но Буну снова парировал! Ещё два удара были блокированы! На 52-й и 53-й минутах Марсьяль и сам вырывался один на один с Буну, но и здесь переиграть голкипера не удалось. Цена резервного вратаря Севильи после этих эпизодов должна была вырасти втрое, чего не скажешь об обороне андалусийцев.

Хулен Лопетеги на 58-й минуте снял с игры Окампоса и Эн-Несири, а затем и Сусо, бросив в бой де Йонга, Эль-Хаддади и Васкеса. Особого эффекта в атаке эти замены не принесли, но Севилье удалось отвести игру МЮ от собственных ворот хотя бы в центр поля. Там в скучной позиционной борьбе прошли следующие 20 минут, за которые болельщики увидели всего три момента невысокого качества: Погба на 69-й мощно пробил с дистанции над воротами, Гринвуд на 70-й стрелял в защитника, а Хордан на 73-й со стандарта попал в руку Фернандешу – мог быть пенальти, но его не назначили.

Так спокойно матч продолжался до 78-й минуты, пока Севилья не забила издевательски простой гол: Навас подал с правого фланга на линию вратарской, а де Йонг, выскочив из-за спины Линделёфа, расстрелял ворота с пяти метров – 2:1!

МЮ нужно было идти вперёд, однако Ола-Гуннера Сульшер до 87-й минуты не сделал ни одной замены! К тому времени "дьяволы" могли как пропустить в результате удара Васкеса после углового (выше ворот), так и забить с пенальти за фол против Фернандеша – впрочем, Брых, посоветовавшись с VAR, отказался указывать на "точку". После этого на поле появились, Мата, Джеймс, Фосу-Менса и Игало. У них было шесть компенсированных минут, чтобы спасти матч, но ничего интересного у манкунианцев не получалось. На 90+5-й они ещё и чуть не пропустили в контратаке, которую запорол де Йонг. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу андалусийцев.

Таким образом, Севилья стала первым финалистом Лиги Европы. Её соперником станет победитель пары Интер – Шахтер.