Севілья – Інтер: прогноз на фінал Ліги Європи

Севілья та Інтер визначать переможця Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на матч Севілья – Інтер та кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Севілья – Інтер відбудеться у п'ятницю, 21 серпня, у німецькому місті Кельн на стадіоні Рейн Енергі Штадіон. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Ліги Європи 2019/20.

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Авторитетна букмекерська контора William Hill вважає Інтер фаворитом протистояння. На перемогу міланців в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 2.15. В аналогічний тріумф Севільї вірять трохи менше – 3.40. На нічию, яка переведе гру в екстра-тайм, ставлять 3.30. Звитягу "нерадзуррі" у додатковий час оцінюють в 11.00, а іспанців – 13.00. У серії пенальті шанси команд вважають рівними – по 12.00.

Майже такі ж цифри пропонує Bwin. На виграш команди Антоніо Конте в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.15. Можливий успіх підопічних Лопетегі за підсумками 90 хвилин оцінюється балом 3.40. На те, що матч перейде в екстра-тайм, приймають ставки з коефіцієнтом 3.30. На думку букмекера, доля трофею вирішиться в основний час – коефіцієнт лише 1.30.

Зауважимо, у півфіналі Інтер розгромив донецький Шахтар з рахунком 5:0. Перед тим італійці пройшли Байєр, Хетафе і Лудогорець. Сезон 2019/20 команда Антоніо Конте розпочинала в Лізі чемпіонів, але посіла 3 місце в групі з Барселоною, Борусією Д та Славією. Севілья ж у півфіналі здолала Манчестер Юнайтед, а раніше вибила з турніру Вулверхемптон, Рому та ЧФР Клуж.

Нагадаємо, Севілья вже має у своїй колекції 5 Кубків УЄФА/Ліги Європи, тоді як у Інтера лише 3 аналогічні нагороди. Востаннє "нервіонці" вигравали трофей у 2016 році, а "нерадзуррі" – ще в 1998-му. Переможець Ліги Європи 24 вересня зіграє поєдинок за Суперкубок УЄФА проти тріумфатора Ліги чемпіонів. Даний матч пройде в Будапешті.

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