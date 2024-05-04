Металлист 1925 впервые с ноября одержал победу в УПЛ, одолев Ворсклу в матче 27-го тура. Смотрите видео голов и обзор встречи Металлист 1925 – Ворскла на "Футбол 24".

Металлист 1925 повел в счете в середине первого тайма – Безуглый замкнул навес Габелока с углового. Ворскла ответила голом Кане (не без помощи рикошета), но на перерыв харьковчане ушли с голевым преимуществом – Габелок мощным ударом в угол вывел Металлист 1925 вперед.

Металлист 1925 впервые победил под руководством Скрипника – победа над Ворсклой завершила 14-матчевую серию

Степанюк после перерыва мог снова сравнять счет, а под конец встречи харьковчане сумели увеличить отрыв благодаря реализованному пенальти Юсова. Степанюк в компенсированное время сократил отставание, тоже реализовав 11-метровый.