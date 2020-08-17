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Интер разбомбил Шахтер и издевательски легко вышел в финал Лиги Европы

17 августа 23:48 - Читати українською
Интер разбомбил Шахтер и издевательски легко вышел в финал Лиги Европы
Интер – Шахтер: счет и обзор матча 17 августа 2020 – Лига Европы, полуфинал

Интер вынес Шахтер (5:0), добыв последнюю путевку в финал Лиги Европы 2019/20. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Битва за Кельн. Матч, как и онлайн-трансляция Интер – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Победителя пары уже ждала испанская Севилья в финале ЛЕ. Это третья встреча команд в истории. Шахтер не смог победить Интер в квалификационном раунде Лиги чемпионов 15 лет назад, потерпев домашнее поражение и сыграв вничью на выезде. В то же время команда Каштру до этого дня не проиграла ни одного матча за пределами Украины в нынешнем еврокубковом сезоне. Явным фаворитом дуэли букмекеры видели миланский клуб.

Интер – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/2 ЛЕ

Безумные проблемы Шахтера под высоким прессингом на первых минутах. Не могут "горняки" ни за мяч зацепиться, ни вывести хотя бы в середину поля. Ошибки Хочолавы и Матвиенко перед своей штрафной. Николай привез опасный стандарт, но до удара миланцы дело не довели. Попытки дончан наладить комбинационную игру разбиваются о невероятную подстраховку Интера, у которого в каждой зоне вечно вырастают по 2-3 "лишних" игрока. Об ударах речь не идет, но хотя бы контроль вернули себе и начали регулярно переходить поближе к финальной трети поля. Очень шахматные, можно сказать, итальянские стартовые 18 минут без ворот.

Интер – Шахтер – видео гола

А на 19-й Интер спокойно открыл счет. Пятов подарил мяч Барелле, тот обошел Матвиенко и подал. Кривцов только изобразил борьбу против Лаутаро, 1:0. Команда Конте забила после первого же удара в матче, мгновенно наказав Шахтер за ошибки. Не могут украинцы ничего противопоставить прессингу итальянцев. Особенно трудно играть в таких условиях Матвиенко, Хочолаве, Пятову, Степаненко и Патрику, которых накрывают наиболее жестко. Момент, прекрасно иллюстрирующий ход матча. Ошибка Марлоса, быстрый ответ, прострел на этот раз с левого фланга. Только игроки Интера (а их во вратарской было целых 3!) помешали друг другу расстрелять ворота с нескольких метров. Защита Шахтера банально не у дел.

А вот и момент. Проснулись чемпионы Украины лишь на 30-й. Матвиенко блестяще забросил в штрафную, Додо отдавал под удар, но Мораеса тут же накрыли. Только угловой, а на втором этаже тоже ловить нечего. Пожалуй, самый острый ход "горняков" в матче от игрока сборной Украины, который играет не на своей позиции. Где бразильцы, где? Барелла принял дальний пас и мгновенно пробил метров с 25 – Пятов с большим трудом перевел на угловой. Пытаются Тайсон и Ко спутать карты защитникам сменами флангов. Подача неплохая, но удар Мораеса без шансов залететь.

Словно в хоккее, разыгрывала команда Каштру атаку перед штрафной Интера. Маркоса Антонио все же вывели на удар – чуть выше, но хоть что-то похожее на осмысленный штурм. Ни одного удара Шахтера в створ Ханадановича за 45 минут, 1:07 на 0,22 по ожидаемым голам. План Конте работает идеально. Ребята Каштру только страдали до перерыва. 67% владения в пустоту, борьба проиграна практически полностью. И что больше всего удивляет и огорчает – даже меньше успешных обводок, чем у итальянцев (2 против 3).

Лаутаро опередил Хочолаву и мгновенно решил перебросить Пятова. Капитан Шахтера в последний момент потянул на угловой. Были претензии по пенальти за игру рукой в штрафной Интера. Это так выбивали миланцы, что попали в своего же игрока. Ну, такое, но формально повод назначить 11-метровый был. Разрывает "черно-синяя" армада соперника на контрах. Лукаку обводным ударом едва не докрутил. Острота исходит лишь от одной команды.

Соломон довольно быстро заменил Патрика. Закономерно. Алана просто задушили в центре поля. Первый прицельный удар Шахтера на 62-й. И снова Матвиенко! Николай идеально навесил, Мораес бил еще с более близкого расстояния, чем Лаутаро в голевом моменте, но попал прямо в Хандановича. И вот оно мгновенное наказание, так же Лион прибил Манчестер Сити днями. Не забили 100-процентный момент, тут же пропустили гол, который фактически убивает интригу. Подача углового, Матвиенко проигрывает верховую борьбу, Д'Амброзио замыкает.

Лукаку выиграл борьбу у Кривцова и пробил в Пятова. Конте кричит и негодует, но напрасно. Степаненко привозит, отдавая мяч перед собственным штрафной. Брозович перехватил, Барелла вперед, Лукаку подправил. Лаутаро Мартинес обвел Пятова с линии штрафной. Это 3:0, и трудно сказать, что в чем-то несправедливо. Коноплянка довозился до владений Пятова и своевременно подарил мяч Интеру. А там уже дело техники. Лаутаро в этот раз отдал ассист, а Лукаку расстрелял без проблем.

Бенефис и Ромелу. Лукаку уничтожает Хочолаву на скорости и находит щель между ног Пятова. Просто издевательство. Эспозито, который заменил Лукаку, тут же обязан забивать шестой. Однако молодой итальянец перемудрил и пробил мимо ворот метров с 13. Катастрофа Шахтера во всех линиях, 3 банально подаренные сопернику голы с детскими ошибками "горняков" во всех результативных эпизодах и полное тренерское фиаско – 9:1 по ударам в створ, 5:0 по голам (с единственным реальным моментом Мораеса), и это еще они 2 супершанса запороли.

blog_ava
Лидер Севильи унизил Шахтер, комментируя выход в финал Лиги Европы
17 августа
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