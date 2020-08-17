Интер разбомбил Шахтер и издевательски легко вышел в финал Лиги Европы

Битва за Кельн. Матч, как и онлайн-трансляция Интер – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Победителя пары уже ждала испанская Севилья в финале ЛЕ. Это третья встреча команд в истории. Шахтер не смог победить Интер в квалификационном раунде Лиги чемпионов 15 лет назад, потерпев домашнее поражение и сыграв вничью на выезде. В то же время команда Каштру до этого дня не проиграла ни одного матча за пределами Украины в нынешнем еврокубковом сезоне. Явным фаворитом дуэли букмекеры видели миланский клуб.

Интер – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/2 ЛЕ

Безумные проблемы Шахтера под высоким прессингом на первых минутах. Не могут "горняки" ни за мяч зацепиться, ни вывести хотя бы в середину поля. Ошибки Хочолавы и Матвиенко перед своей штрафной. Николай привез опасный стандарт, но до удара миланцы дело не довели. Попытки дончан наладить комбинационную игру разбиваются о невероятную подстраховку Интера, у которого в каждой зоне вечно вырастают по 2-3 "лишних" игрока. Об ударах речь не идет, но хотя бы контроль вернули себе и начали регулярно переходить поближе к финальной трети поля. Очень шахматные, можно сказать, итальянские стартовые 18 минут без ворот.

Интер – Шахтер – видео гола

А на 19-й Интер спокойно открыл счет. Пятов подарил мяч Барелле, тот обошел Матвиенко и подал. Кривцов только изобразил борьбу против Лаутаро, 1:0. Команда Конте забила после первого же удара в матче, мгновенно наказав Шахтер за ошибки. Не могут украинцы ничего противопоставить прессингу итальянцев. Особенно трудно играть в таких условиях Матвиенко, Хочолаве, Пятову, Степаненко и Патрику, которых накрывают наиболее жестко. Момент, прекрасно иллюстрирующий ход матча. Ошибка Марлоса, быстрый ответ, прострел на этот раз с левого фланга. Только игроки Интера (а их во вратарской было целых 3!) помешали друг другу расстрелять ворота с нескольких метров. Защита Шахтера банально не у дел.

А вот и момент. Проснулись чемпионы Украины лишь на 30-й. Матвиенко блестяще забросил в штрафную, Додо отдавал под удар, но Мораеса тут же накрыли. Только угловой, а на втором этаже тоже ловить нечего. Пожалуй, самый острый ход "горняков" в матче от игрока сборной Украины, который играет не на своей позиции. Где бразильцы, где? Барелла принял дальний пас и мгновенно пробил метров с 25 – Пятов с большим трудом перевел на угловой. Пытаются Тайсон и Ко спутать карты защитникам сменами флангов. Подача неплохая, но удар Мораеса без шансов залететь.

Словно в хоккее, разыгрывала команда Каштру атаку перед штрафной Интера. Маркоса Антонио все же вывели на удар – чуть выше, но хоть что-то похожее на осмысленный штурм. Ни одного удара Шахтера в створ Ханадановича за 45 минут, 1:07 на 0,22 по ожидаемым голам. План Конте работает идеально. Ребята Каштру только страдали до перерыва. 67% владения в пустоту, борьба проиграна практически полностью. И что больше всего удивляет и огорчает – даже меньше успешных обводок, чем у итальянцев (2 против 3).

Лаутаро опередил Хочолаву и мгновенно решил перебросить Пятова. Капитан Шахтера в последний момент потянул на угловой. Были претензии по пенальти за игру рукой в штрафной Интера. Это так выбивали миланцы, что попали в своего же игрока. Ну, такое, но формально повод назначить 11-метровый был. Разрывает "черно-синяя" армада соперника на контрах. Лукаку обводным ударом едва не докрутил. Острота исходит лишь от одной команды.

Соломон довольно быстро заменил Патрика. Закономерно. Алана просто задушили в центре поля. Первый прицельный удар Шахтера на 62-й. И снова Матвиенко! Николай идеально навесил, Мораес бил еще с более близкого расстояния, чем Лаутаро в голевом моменте, но попал прямо в Хандановича. И вот оно мгновенное наказание, так же Лион прибил Манчестер Сити днями. Не забили 100-процентный момент, тут же пропустили гол, который фактически убивает интригу. Подача углового, Матвиенко проигрывает верховую борьбу, Д'Амброзио замыкает.

Лукаку выиграл борьбу у Кривцова и пробил в Пятова. Конте кричит и негодует, но напрасно. Степаненко привозит, отдавая мяч перед собственным штрафной. Брозович перехватил, Барелла вперед, Лукаку подправил. Лаутаро Мартинес обвел Пятова с линии штрафной. Это 3:0, и трудно сказать, что в чем-то несправедливо. Коноплянка довозился до владений Пятова и своевременно подарил мяч Интеру. А там уже дело техники. Лаутаро в этот раз отдал ассист, а Лукаку расстрелял без проблем.

Бенефис и Ромелу. Лукаку уничтожает Хочолаву на скорости и находит щель между ног Пятова. Просто издевательство. Эспозито, который заменил Лукаку, тут же обязан забивать шестой. Однако молодой итальянец перемудрил и пробил мимо ворот метров с 13. Катастрофа Шахтера во всех линиях, 3 банально подаренные сопернику голы с детскими ошибками "горняков" во всех результативных эпизодах и полное тренерское фиаско – 9:1 по ударам в створ, 5:0 по голам (с единственным реальным моментом Мораеса), и это еще они 2 супершанса запороли.