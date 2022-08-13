Действующие чемпионы Италии начинали защиту титула против одного из самых неудобных оппонентов. В прошлом сезоне Серии А Милан ни разу не побеждал только две команды – Ювентус и Удинезе. Если "россонери" почти не изменились, то фриульцы летом провели небольшую революцию. Ушли лидеры (например Науэль Молина), пришел новый тренер. Под руководством Андреа Соттиля "зебры" больше начали играть в атаку.

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Милан почувствовал это уже на 2-й минуте поединка. Жерар Деулофеу подал с углового, Родриго Бекао замкнул. Заполненный Сан-Сиро такого не ожидал. А вот футболисты Стефано Пиоли, похоже, даже внимания на это не обратили. Хозяева принялись упорно конструировать свои атаки. Самым активным был Браим Диас, которому прочат роль запасного после подписания Шарле Де Кетеларе. Следовательно, испанец сверхмотивирован доказать, что стоит места в стартовом составе.

Именно после удара Браима Калабрия спешил на добивание, а получил удар в ногу от Соппи. Рефери взял паузу, посмотрел видеоповтор и назначил пенальти. Удар с точки уверенно реализовал Тео. Равным счет был недолго. Снова свое слово взял новоиспеченный капитан Милана. Калабрия вырезал классную подачу со своего фланга, которую Ребич превратил в забитый мяч. Все указывало на то, что матч будет очень результативным, но команды взяли паузу до конца тайма. Тогда Удинезе неожиданно отыгрался. Снова сыграла подача, которую проспали защитники, Адам Массина ворвался на линию вратарской и забил дебютный гол.

После отдыха Милану хватило каких-нибудь 30-ти секунд, чтобы снова выйти вперед. Эрнандес в фирменном стиле протянул мяч по левому флангу и выполнил подачу. На дальней штанге два защитника помешали друг другу, но помогли Диасу. Браим буквально с метра добил мяч в сетку. Такой анонс второй половины не был единичной акцией. Команды продолжили действовать на встречных курсах.

Класс игроков хозяев заметно выше, поэтому и моменты у них возникали чаще и были более острыми. Хорошую возможность отличиться упустил Леау, совсем немного не дотянувшись до передачи из глубины. Зато для Ребича Браим выкатил настоящую "конфетку". Снова Диас воспользовался ошибкой защитников и отпасовал на хорвата. У этого не возникло проблем с тем, чтобы оформить дубль. "Россонери" лишь во второй раз в ХХІ веке забили четыре гола в стартовом туре Серии А. Предыдущий раз был в 2010 году.

Заключительные минуты поединка запомнились упущенным моментом Жиру, который заменил Ребича. А также появлением на поле новичков. Стефано Пиоли дал дебютироваль Де Кетеларе, Ориги и Побега. Томмазо хоть и является воспитанником "россонери", но до этого сезона выступал по арендам за другие клубы. Де Кетеларе даже забил, но гол справедливо не засчитали из-за фола Ориги. В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Милана со счетом 4:2.