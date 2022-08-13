Старт игры был за Сампдорией, но генуэзцы свои моменты упустили, а гол Капуто отменили из-за фола против Меле. Постепенно Аталанта выровняла игру и вышла вперед в середине тайма – Толои замкнул скидку Пашалича. Бергамаски могли забивать раньше, однако Меле попал в штангу с двух метров.

Малиновский отдал ассист в, возможно, прощальном матче за Аталанту – бергамаски стартовали с тяжелой победы в Генуе

Быже к концу игры Сампа прижала, однако Квальярелла и его партнеры не смогли забить в ответ. А вот гости поставили победную точку – вышедший на замену Малиновский ассистировал на Лукмана. Новичок забил дебютный гол за Аталанту. 0:2 – команда Гасперини стартовала с победы.

Этот ассист может стать последним для Руслана Малиновского в Аталанте. У полузащитника сборной Украины есть реальные шансы перейти в Ноттингем Форрест.