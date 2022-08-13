В рамках субботней программы 2-го тура АПЛ было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24"

Чемпионат Англии 2022/23, 2-й тур

Манчестер Сити – Борнмут – 4:0

Голы: Гюндоган, 18, Де Брюйне, 31, Фоден, 37, Лерма, 79 (автогол)

Брайтон – Ньюкасл – 0:0

Вулверхэмптон – Фулхэм – 0:0

Нереализованный пенальти: Митрович, 81 (Фулхэм)

Саутгемптон – Лидс – 2:2

Голы: Арибо, 72, Уокер-Питерс, 82 – Родриго, 46, 60

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – начало в 19:30

В матче Манчестер Сити против Борнмута фаворит был очевиден – и ещё до 40-й минуты он подтвердил свой статус. "Горожане" открыли счёт на 18-й минуте в результате шикарной комбинации между Уокером, Гюндоганом и Холандом. Кайл исполнил пас вперёд из центральной зоны, Илкай под давлением защитника сыграл пяткой на Эрлинга, а тот отдал проникающую передачу под вбегание Гюндо – немец ворвался на левый край штрафной и переиграл голкипера. 1:0.

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На 31-й минуте преимущество хозяев удвоил Де Брюйне, который принял пас от Фодена, прошел правым флангом в штрафную и пробил внешней стороной стопы в дальний нижний угол. Ещё через шесть минут Кевин отблагодарил Фила, тмполнив проникающую передачу на левый край штрафной под удар англичанину – 3:0.

Во втором тайме Ман Сити мог устроить Борнмуту жестокое избиение, но дело ограничилось всего одним голом – да и тот забил защитник "вишенок" в свои ворота. 4:0! "Горожане" продолжают победное шествие.

Сюжет параллельного матча оказался гораздо более интересным. Лидс приехал в гости к Саутгемптону, сыграв на равных в первом тайме – а вот в начале второго йоркширцев понесло. Уже на первых секундах Родриго вывел гостей вперед, замкнув кросс Харрисона на ближнюю штангу. Ещё через 15 минут испанец оформил дубль, пробив головой после навеса Стрёйка из углового. Казалось, что это конец для Соттона.

Впрочем, хозяева не сдались. Ральф Хаззенхюттль выпустил на поле новичка Арибо, а тот всего через 8 минут пребывания на поле возродил интригу. Джо получил проникающую передачу на левый край штрафной и обыграл голкипера. На 82-й же минуте Саутгемптон сравнял счёт усилиями Уокера-Питерса, которому удалось пробить с правой половины штрафной точь-в-точь под дальнюю штангу – 2:2! Шокированный Лидс так и не пришёл в себя. Ничья.

Тем временем Брайтон принимал Ньюкасл. Это был первый домашний матч "чаек" в сезоне, так что болельщики на Амексе ожидали праздника – тем более после победы над МЮ. Подопечные Грэма Поттера сделали всё возможное для этого, доминируя в течение обоих таймов.

Особенно мощно хозяева выглядели после перерыва, нанеся 7 ударов против одного у "сорок". Брайтон создал ряд прекрасных моментов, но блестящая игра Ника Поупа в рамке так и не позволила открыть счёт во встрече. Ньюкасл же, мало что сотворив, был доволен и нулевой ничьей. Именно с этим результатом поединок и подошёл к концу.

В матче между Вулверхэмптоном и Фулхэмом были зафиксированы те же цифры на табло. Поединок был равным и без большого количества моментов, как это часто и бывает в играх "вулвз". В первом тайме подопечные Бруну Лаже выглядели острее, однако во втором победу могли вырвать "коттеджеры" – они заработали пенальти на 80-й минуте. К сожалению для лондонцев, Митрович не смог переиграть Са с "точки".

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