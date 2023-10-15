Товарищеский матч

Рух – Шахтер – 0:2

Голы: Келси, 36, Невертон, 49

Украинский легионер получил тяжелую травму в Европе и выбыл на длительный срок

Соседи по турнирной таблице УПЛ – Рух и Шахтер – решили заполнить паузу, вызванную матчами сборных, товарищеским поединком во Львове. Обе команды подошли к игре со всей серьезностью, выставив боевые составы. Арбитром матча стал опытный Александр Шандор.

Уже на 1-й минуте Рунич вышел один на один, но Рудько потянул, выбив сферу перед собой. Слюбик был первым на добивании, но под мяч бросился Ракицкий, переведя на угловой. Через 3 минуты уже Климчук выбежал на свидание с кипером Шахтера, однако под давлением защитника пробил не слишком сильно.

Чуть позже Пидгурский головой замыкал навес с левого фланга – и снова опытный Рудько спас. Рух ни на мгновение не останавливалось, а "горняки" часто играли просто на отбой, туша пожары в собственной штрафной – за первые 13 минут львовяне успели подать аж шесть угловых.

В середине тайма Руничу сначала не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть прострел Теслюка с правого фланга, а через мгновение с его выстрелом справился Рудько. Вскоре уже перекладина спасла Шахтер от гола.

В конце концов, "горнякам" удалось сбить пыл игроков Руха и отодвинуть игру от своих ворот. Время от времени подопечные ван Леувена пытались атаковать ворота Ледвия, но особой угрозы это не представляло. Тем неожиданнее стал гол "горняков" на 36-й минуте: навес со стандарта, Келси выпрыгнул выше защитников и головой переправил сферу в сетку. Климчук сразу мог сравнивать, но на пути его мощного удара снова стал вратарь дончан.

Львовянам откровенно не везло – перед самым перерывом Климчук выкатил под удар Теслюку и тот с левой из пределов штрафной пробил прямо в Рудько, а затем Пастух с близкого расстояния умудрился замкнуть навес над перекладиной.

После отдыха Шахтер удвоил – Невертон ворвался в штрафную по левому флангу и с острого угла красиво прошил Ледвия. К слову, впервые в составе дончан после длительного отсутствия из-за травмы (перелома ключицы в июльском матче с Металлистом 1925) на поле появился Валерий Бондарь.

На 64-й минуте Твардовский, который заменил в рамке "горняков" Рудько, сумел в падении потянуть удар от Рунича под дальнюю штангу. В середине второго тайма Рух заработал право на опасный штрафной с правого фланга, но защитники были первыми на подборе после навеса. Не воспользовался свои шансом и Шахтер, когда с 17-ти метров имел возможность забить со штрафного. Довгий, который привез этот стандарт, буквально своим достоинством спас ворота Ледвия.

В конце матча Мысык мог сокращать – его удар со штрафного обошел стенку, но прилетел прямо в руки киперу. В итоге, 0:2 – победа Шахтера.

Карпаты укрепили лидерство в Первой лиге, устроив голепад с Прикарпатьем – джокер Маркевича спас львовян