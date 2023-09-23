Рух отобрал очки у Шахтера в матче 8-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры Рух – Шахтер на "Футбол 24".

Рух мог повести в счете на 14 минуте, но удар Пастуха приняла на себя перекладина. Опасно пробивал Слюбик, но забил Шахтер: Крыськив и Судаков классно разыграли между собой, а последний пробил вратаря Руха.

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Ракицкий на 21 минуте оставил "горняков" в меньшинстве. Ярослав сыграл в подкате против Квасницы и попал в мяч, но дальше шипами въехал в ногу соперника. Рух сразу после этого даже забил, но арбитр отменил из-за офсайда.

"Желто-черные" продолжали давить и забили на старте второго тайма, но снова из офсайда. Арбитр отменил и гол Крыськива, который тоже забил, находясь вне игры. Впрочем, Рух таки смог сравнять счет – Слюбик подключился к атаке и запустил пушку в ближнюю девятку.