Шахтер с боями защищает свои интересы в скандальных историях о бесплатной потере легионеров.

Тоттенхэм таки пошел навстречу "горнякам" в споре по поводу Манора Соломона, утверждает турецкое издание Fotospor.

"Шахтер оставили 15 футболистов": Палкин – о сверхсложном сезоне и несправедливом решении ФИФА

Летом "шпоры" бесплатно подписали полузащитника, воспользовавшись Приложением 7 от ФИФА. Гендир Шахтера Сергей Палкин предложил решение во избежание конфликтов между клубами – 6,5 млн евро компенсации+определенный процент с будущей перепродажи Соломона. После нескольких месяцев тяжелых переговоров Тоттенхэм наконец согласился во избежание репутационных проблем.

Следующим в очереди стоит Галатасарай, аналогичным образом получивший вингера Тете. Ранее турки категорически отказывались платить какие-либо деньги Шахтеру, но теперь могут изменить позицию под давлением ФИФА. Если же нет, руководство "горняков" продолжит обращаться в судебные инстанции с требованием наказать Галатасарай. Палкин заявлял, что в контракте Тете была предусмотрена сумма за досрочный разрыв контракта – 150 млн евро.

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