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Реал отстранил Йовича из-за угрозы COVID-19 – результат первого теста серба уже известен

17:20 - Читати українською
Реал отстранил Йовича из-за угрозы COVID-19 – результат первого теста серба уже известен
Лука Йович / фото из соцсетей

Скандальный форвард мадридского Реала Лука Йович в очередной раз вляпался в неприятную историю. Он контактировал с больным на коронавирус и теперь оказался на карантине.

Сербский нападающий изолирован в собственном доме из-за угрозы распространения COVID-19, сообщает El Chiringuito TV.

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Друг Йовича заболел печально коронавирус, и форвард оказался в зоне риска. Серб пропустил 2 дня тренировок, несмотря на то, что первый тест Йовича оказался отрицательным. Медицинский штаб "сливочных" будет ждать результатов повторного тестирования и только потом решит, можно ли исполнителю выйти из самоизоляции.

Йович во время вынужденной паузы в чемпионате Испании запомнился рядом выходок. В частности, форвард нарушил медицинский протокол ради барбекю с друзьями, а также он едва не получил 3 года тюрьмы за нарушение карантина на родине, получил нелепую травму и пытался ввести в заблуждение Реал.

В нынешнем сезоне Лука Йович провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил лишь 2 мяча. Его трансфер из франкфуртского Айнтрахта в прошлом году стоил 60 млн евро.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Лука Лука Йович коронавирус
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