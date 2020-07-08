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Реал відсторонив Йовіча через загрозу COVID-19 – результат першого тесту серба вже відомий

17:20 - Читать на русском
Реал відсторонив Йовіча через загрозу COVID-19 – результат першого тесту серба вже відомий
Лука Йовіч / фото із соцмереж

Скандальний форвард мадридського Реала Лука Йовіч вкотре вляпався у неприємну історію. Він контактував із хворим на коронавірус і тепер опинився на карантині.

Сербський нападник ізольований у власній оселі через загрозу поширення COVID-19, повідомляє El Chiringuito TV.

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Друг Йовіча захворів на сумнозвісний коронавірус і форвард опинився у зоні ризику. Серб пропустив 2 дні тренувань, попри те, що перший тест Йовіча виявився негативним. Медичний штаб "вершкових" чекатиме результатів повторного тестування і лише потім вирішить, чи можна виконавцю вийти із самоізоляції.

Йовіч за час вимушеної паузи в чемпіонаті Іспанії запам'ятався низкою витівок. Зокрема, форвард порушив медичний протокол заради барбекю з друзями, а також він ледь не отримав 3 роки в'язниці за порушення карантину на батьківщині та зазнав безглуздої травми і намагався ввести в оману Реал.

У нинішньому сезоні Лука Йовіч провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив лише 2 м'ячі. Його трансфер із франкфуртського Айнтрахта торік коштував 60 млн євро.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Лука Йовіч коронавірус
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