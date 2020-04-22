Реал хочет продать 11 игроков – Зидан расширил "черный список" большими звездами при поддержке президента

Мадридский гранд может избавиться от значительно большего количества футболистов, чем сообщалось ранее.

"Черный список" Зидана расширился с шести до одиннадцати игроков, сообщает Diario SPORT со ссылкой на собственные источники в лагере "бланкос". Трансфер каждого ненужного для себя исполнителя французский специалист согласовал с Флорентино Пересом.

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Конечно, возглавляет список скандальный валлиец Гарет Бэйл. Кроме него, больше всего шансов покинуть Мадрид имеют Хамес и Мариано. Зидан хотел бы попрощаться с этими футболистами любой ценой. На них давно не рассчитывают несмотря на огромные зарплаты. Мариано зарабатывает 5 млн евро в год чистыми, хотя провел в сезоне 2019/20 позорные 65 минут во всех турнирах.

Браим Диас, которого подписывали с проекцией на будущее, и Альваро Одриосола – также попали в немилость к Зизу. Мадрид готов рассмотреть предложения относительно полноценной продажи обоих. Недавние новички, Лука Йович и Эдер Милитао могут покинуть Бернабеу, если Реал получит хорошие предложения. Трансферы серба с бразильцем прошлым летом обошлись "бланкос" в 100 млн евро. Зидан вроде бы считает, что им не хватает мастерства, чтобы закрепиться в королевском клубе. Молодой балканець провел 24 неполные матчи, отметившись двумя голами. А вот конец сотрудничества с Ареола – жертва в пользу нашего Андрея Лунина.

А дальше начинается самое интересное. Компанию игрокам так называемого второго эшелона рискуют составить большие звезды – Лука Модрич и Марсело. 35-летний хорват проигрывает конкуренцию Феде Вальверде. У него остается год по контракту, поэтому Реал хотел бы немного заработать. 32-летний бразилец имеет предложение от Ювентуса, который готов выписать мадридцам чек на 30-40 млн евро. Зизу не верит, что опытный латераль вернется на прежний уровень, тем более молодой Мэнди проявляет себя весьма неплохо. Замыкает список Лукас Васкес – бывший джокер Зидана, который играет каждый раз реже.

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