“Приглашали играть за сборную Молдовы? Это означает, что моя карьера движется в правильном направлении. Такое внимание мотивировало меня еще больше работать. Приятно, что приглашали играть за страну, где родился. Интерес со стороны Шерифа – действительно был или это выдумка СМИ? Никаких разговоров со мной не было. Сейчас мои мысли сосредоточены лишь на игре за Карпаты. Сделаю все, чтобы помочь команде достичь желаемого результата.

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Ранее получал вызов в юношеские и молодежные сборные Украины, а теперь цель – вызов в национальную? Считаю, что играть за национальную сборную – это мечта любого футболиста. Я много работаю над собой, прогрессирую, но решение принимает тренерский штаб главной команды страны. Мечты сбываются, поэтому надо работать, работать и еще раз работать", – поделился Кожухарь в интервью Sportarena.

Добавим, что Андрей провел за Карпаты 24 матча в этом сезоне, в которых пропустил 14 мячей и удержал 15 поединков на замке.

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