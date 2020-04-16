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Йович может получить 3 года тюрьмы – серб нарушил карантин на родине

12:32 21 Читати українською
Йович может получить 3 года тюрьмы – серб нарушил карантин на родине
Лука Йович / AP Photo

Форвард мадридского Реала Лука Йович предстанет перед сербским правосудием за нарушение карантина в условиях пандемии коронавируса.

Нападающий "сливочных" встретится с государственным обвинителем Сербии из-за нарушения правил самоизоляции, сообщает Marca.

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Йович нарушил карантин 19 марта и был пойман сербский полицией. Тогда форвард настоял, чтобы ему разрешили выходить из дома хотя бы раз в день для покупки товаров первой необходимости. Наказание за нарушение режима самоизоляции в Сербии колеблются от штрафа в размере 1275 евро до 3-летнего заключения.

К слову, ранее партнер Йовича по сборной Александар Прийович за схожее преступление получил 3 месяца домашнего ареста. Он нарушил карантин ради вечеринки с друзьями.

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коронавирус Сербия Сербия Испания Лука Йович Лука Йович Реал Мадрид Реал Мадрид
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