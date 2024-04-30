"До 15 лет я писал в постель": лидер Реала поразил откровенностью перед матчем с Баварией
Защитник Реала Антонио Рюдигер поделился откровенной историей из своей жизни.
Немецкий защитник стал лидером обороны "сливочных". Накануне полуфинала Лиги чемпионов против Баварии Антонио Рюдигер рассказал о секрете, который был с ним с подросткового возраста.
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"История? До 15 лет я писался в постель. Мне нечего стесняться, хотя, да, иногда было стыдно. Но это жизнь, все окей. Что я могу сделать? Как удалось это преодолеть? Я перестал пить после 20:00. И до сих пор придерживаюсь этого", – сказал защитник в интервью CARRÉ.
Напомним, Рюдигер присоединился к Реалу в 2022 году. Всего он сыграл за "сливочных" в 94 матчах во всех турнирах. В активе защитника четыре гола и два ассиста.
Реал и Бавария сыграют в полуфинале Лиги чемпионов во вторник, 30 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
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