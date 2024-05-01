Бразильский форвард присоединился к "кулес" в январе 2024 года. Через полгода Витор Роке может покинуть Барселону.

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Как информирует Diario SPORT, руководство "блаугранас" считает, что бразильцу нужно уйти в аренду после завершения сезоне по спортивным и экономическим причинам. Роке имеет доверие из-за его молодости и перспективности, но в клубе понимают, что ему нужно время, чтобы адаптироваться к европейскому футболу.

Барселона готова отдать бразильца в аренду с условием, что это будет испанская команда, выступающая в Ла Лиге, и без права выкупа. Сейчас Бетис, Севилья, Валенсия Яремчука и Жирона, за которую выступают Довбик и Цыганков, готовы провести переговоры с "кулес".

Напомним, Витор Роке стоил Барселоне 60 миллионов евро. В текущем сезоне он отыграл в 13 матчах во всех турнирах. В его активе два гола.

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