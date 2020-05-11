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"Он едва выжил": Йович получил нелепую травму и пытался обмануть Реал

21:43 68 Читати українською
"Он едва выжил": Йович получил нелепую травму и пытался обмануть Реал
Лука Йович / фото: ФК Реал

Стали известны детали повреждения сербского нападающего мадридского Реала Луки Йовича.

По информации Kurir, 22-летний форвард сломал ногу в результате падения со стены в своем доме, а не во время тренировки, как сообщалось ранее.

60-миллионный Йович сломал ногу во время домашних тренировок

Изданию удалось заполучить комментарий лица, блиского к семье футболиста: "Лука был ранен, он едва выжил! Он упал со стены. Я не знаю, как вам это объяснить, я не очень понимаю, как это произошло. Все произошло случайно".

Кроме того, Йович пытался обмануть Реал, сказав будто получил это повреждение во время тренировки в Мадриде, однако медицинской службе "мадридцев" не понадобилось много времени, чтобы определить, что игрок получил травму гораздо раньше, чем об этом сообщил. Подобные действия форварда разозлили руководство клуба, которое запретило Йовичу и его близким открыто комментировать ситуацию.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид футбольные курьёзы Лука Йович Лука Йович
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