"Он так и не понял, где оказался": Миятович уничтожил дорогостоящего новичка Реала

Культовый экс-форвард мадридского Реала, автор победного мяча в финале Лиги чемпионов 1997/98 Предраг Миятович резко высказался о дебютном сезоне нападающего Луки Йовича.

"Я бы хотел вести разговор о Йовиче в контексте голов, но это невозможно. Это игрок, который в прошлом году пришел за солидные деньги, но свой шанс, очевидно, потерял.

Скандалы Йовича и Семеду могут заставить Ла Лигу наказать все клубы Примеры

Некоторые вопросы остаются, ведь мы не так много видели его в игре, но Йович так и не понял, чем является Реал на самом деле. Кажется, он сам не настроен добиться успеха здесь", – цитирует Миятовича Cadena SER.

Йович во время вынужденной паузы в чемпионате Испании запомнился рядом выходок. В частности, форвард нарушил медицинский протокол ради барбекю с друзьями, а также он едва не получил 3 года тюрьмы за нарушение карантина на родине, получил нелепую травму и пытался ввести в заблуждение Реал.

В нынешнем сезоне Лука Йович провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил лишь 2 мяча. Его трансфер из франкфуртского Айнтрахта в прошлом году стоил 60 млн евро.

Реал втратив знакового президента: він придбав великих зірок, взяв два кубки ЛЧ, перемагав Динамо на шляху до фіналу