Вчера, 19 ноября, вице-президент Ворсклы Олег Лысак вышел во всеуслышание с предложением реформы украинского футбола – функционер заявил, что должен быть создан турнир среди команд U-23.

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"Руководитель Ворсклы должен быть немного приземлен к нашим реалиям. Можно и U-29 создать, главный вопрос: для чего? Сейчас в украинских клубах очень слабая финансовая составляющая. Даже к U-21 многие клубы относились достаточно формально, потому что держать 25-30 футболистов, которые не приносят пользы – очень сложно, поэтому чемпионат U-21 расформировали.

Может, Лысака никто не знает и такими высказываниями он просто хочет прославиться. Я могу ему еще идей подкинуть. Пусть создаст чемпионат по командам футбольных чиновников или трансгендеров. Человек, чтобы привлечь к себе, начинает просто стучать в бубен.

У нас вообще никто не смотрит чемпионат U-19, а кому будет интересен U-23? В U-19 количество просмотров на Ютубе меньше, чем количество играющих родителей футболистов. Даже их родственники не смотрят. Это такая популяризация футбола в наше сложное время? Но напротив, пока болельщиков не допускают на трибуны, чтобы поддержать интерес к футболу, побольше игроков нужно выводить в публичные соревнования, а не закрывать их в турнир без турнирной мотивации, где они будут деградировать со сверстниками.

Во время войны необходимо минимизировать расходы и не стоит создавать ничего лишнего. Главное – сохранить то, что уже есть. Надо собрать всех президентов УПЛ и сказать им, чтобы не занимались этим делом, не проталкивали теоретические рацпредложения, а совещались с тренерами. Со своими, в том числе", – сказал Федорчук в интервью порталу Украинский футбол

Напомним, Ворскла после 14-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ девятой, имея в своем наследии 18 очков. Юношеская команда полтавчан (U-19), которую недавно возглавила Ия Андрущак, занимает 10 строчку чемпионата, имея в активе 16 баллов.

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