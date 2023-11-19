"Наш футбол катится в пропасть. Я с понедельника буду писать письма, чтобы создать чемпионат U-23. Как раньше, не получится – потому что, если делать отдельные команды U-19 и U-21, то затратная часть клубов за сезон вырастет минимум до 400 тысяч долларов или евро.

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Нам нужно принять решение о создании U-23, а после этого сезон играть U-18, чтобы команды U-19 имели возможность играть в Юношеской лиге УЕФА. Я имею в виду, что нам нужно сделать продолжение детско-юношеских школ не до U-17, а до U-18, а следующая команда будет U-23.

U-19 играет перед первой командой, а U-23 будет играть на следующий день после главной. Тогда футболисты юниорской и первой команды, которые не принимали участия в матчах, смогут сыграть за U-23", – сказал Лысак в комментарии Українському футболу.

Напомним, Ворскла после 14-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ девятой, имея в своем активе 18 очков.

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