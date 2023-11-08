Ворскла назначила женщину тренером команды U-19 – легенда сборной Украины вошла в историю
13:07 - Читати українською
Ия Андрущак будет работать с полтавской Ворсклой (U-19).
Молодежная команда полтавской Ворсклы (U-19) объявила о начале сотрудничества с возглавившей команду Ией Андрущак. Об этом пишет клубная пресс-служба.
Герой Шахтера и защитник из Европы получат вызов в сборную Украины, – СМИ
По официальным данным, контракт рассчитан на полтора года. У наставницы юношей Ворсклы есть А-диплом УЕФА.
37-летняя Ия Андрущак – бывшая игрока Ворсклы и сборной Украины, команд Жилстрой-1 и Жилстрой-2 (бывшее название Ворсклы), Легенды, российских клубов Кубаночка и Звезда-2005.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter