Ия Андрущак будет работать с полтавской Ворсклой (U-19).

Молодежная команда полтавской Ворсклы (U-19) объявила о начале сотрудничества с возглавившей команду Ией Андрущак. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным, контракт рассчитан на полтора года. У наставницы юношей Ворсклы есть А-диплом УЕФА.

37-летняя Ия Андрущак – бывшая игрока Ворсклы и сборной Украины, команд Жилстрой-1 и Жилстрой-2 (бывшее название Ворсклы), Легенды, российских клубов Кубаночка и Звезда-2005.